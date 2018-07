DINAMOV KAPETAN U EUFORIJI: Ademijeva poruka svidjet će se svim navijačima hrvatskog prvaka

Razumljiva je bila euforija Dinamovih nogometaša nakon uvjerljive pobjede protiv izraelskog prvaka

Hrvatski nogometni prvak Dinamo s rezultatski visokih 5-0 pobijedio je Hapoel Beer Shevu i zakoračio tako u 3. pretkolo Lige prvaka. Uzvrat se igra za sedam dana i premda sve nalikuje na formalnost i odrađivanje posla, u Dinamu odbijaju pomisao o pristupu ‘lako ćemo’. Ipak, veselje se vidi iz njihovih izjava nakon pobjede na Maksimiru.

‘To je Dinamo’

“Radili smo naporno mjesec i pol, ubijali smo se od posla. Evo isplatilo se. Izraelci su izuzetan protivnik, ali dobili smo ih. Ovo je nogomet, trebamo ostati koncentrirani do kraja i drugu utakmicu odraditi kako treba. Prije svega sretan sam zbog pobjede i jer smo odigrali ovako muški. Pokazali smo da smo ekipa, nismo se raspali i bili smo dobri svih 90 minuta. Veseli me što nije bilo niti 10 minuta loše igre”, prenosi službena klupska web-stranica riječi kapetana momčadi Arijana Ademija koji kaže i ovo:

“Jednom nogom smo u idućoj fazi, ali treba još odigrati uzvrat. Ovo je samo jedna utakmica. Trebamo ovako igrati dalje, to je Dinamo, Dinamo kakav treba nama i navijačima. Ovako se igra presing i ovako momčad pobjeđuje. Vesele me pobjede, ne zanimaju me golovi. Hoću pobjede i taj osjećaj nakon utakmice. Zadovoljni smo atmosferom, očekujemo da će doći navijači i u većem broju. Očekujemo pun stadion, da nas nose… želimo još više navijača. Hvala svima koji su bili s nama.”

‘Bit će još navijača’

Ademi je zabio dva pogotka, Izet Hajrović dodao jednoga i ovu izjavu:

“Imali smo borbenost na terenu sto posto i ostavili smo srce na terenu, mislim da su to svi vidjeli. Možemo biti zadovoljni i sad imamo manji pritisak uoči uzvrata. Igrali su drugi sustav od onog koji smo očekivali, ali su ga promijenili nakon naša dva gola. Bili smo spremni na sve i dobili smo skoro svaki duel. Nisam se nadao da možemo upisati 5-0, ali bio sam siguran da ćemo pobijediti. Mislim da ćemo biti još bolji ubuduće. Ako budemo igrali kako treba i imali dobre rezultate siguran sam da će biti još više navijača. Atmosfera je bila odlična i jako smo sretni.”

