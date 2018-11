DELIJE KOPIRALE SVJETSKI HIT I – ODUŠEVILE: Poslušajte kako u njihovoj izvedbi zvuči pjesma koju sigurno znate

Navijačka pjesma koju ste i sami pjevušili nastala je 2016. godine

Dogodilo se to u svibnju 2016. godine kada je jedan usnimljen video-zapis na YouTubeu postao apsolutni hit i senzacija koja će navijaču Wigana koji ga je usnimio osigurati godišnju ulaznicu. Inspiriran nevjerojatnom formom napadača Willa Grigga koji je od kraja svibnja do kraja sezone zabio osamnaest pogodaka suparničkim momčadima, dotični je navijač uzeo podlogu pjesme ‘Freed from Desire’ i sastavio navijačku poskočicu koja se proširila svijetom.

‘Will Grigg’s on fire, your defence is terrified’ pjevušili su mnogi, a pjesma se proširila i izvan kruga navijača kluba na Europskom prvenstvu gdje je dotični ostao zakucan na klupi sjevernoirske reprezentacije, ali i postao apsolutna zvijezda Eura.

“Will Grigg is always scoring

The Northern Irish beast

From Wigan, to the Euro’s

To play in white and green

28 this season

He’s on the plane to France

And when he gets the winner

We’re gonna sing and dance

He will score goals

Will will score just more and more

He will score goals

He will score them all

He will score goals

Will will score just more and more

He will score goals

He will score them all

Will Grigg’s on fire

Your defence is terrified

Said Will Grigg’s on fire

Your defence is terrified

Will Grigg’s on fire

Your defence is terrified

Will Grigg’s on fire

(C’mon)”, orilo se sa svih strana stadiona, a popularni hit zapjevan je i u utorak na Marakani gdje je Griggovo ime zamijenjeno onim strijelca koji je s dva gola srušio veliki Liverpool.

Kako zvuči kad je Milan Pavkov ‘on fire’ poslušajte ovdje: