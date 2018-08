ČUDESNA OBRANA BJELORUSKOG GOLMANA: Ovo bi bilo šteta propustiti, majstor je zaustavio ‘nemoguće’

Vrhunskom reakcijom istaknuo se Denis Šerbickij

U prvoj utakmici play-offa nogometne Lige prvaka BATE Borisov dočekao je PSV Eindhoven te pred svojim navijačima pokušava napraviti korak prema prestižnom klupskom europskom natjecanju. Nogometaši bjeloruske momčadi bili su ti koji su stigli do uvodnog vodstva, no na poluvrijeme se otišlo s 1-1. Moglo je biti i drugačije, no istaknuo se 22-godišnji čuvar mreže domaćina Denis Šerbickij.

Među ostalima i ovom reakcijom kada je u prilici bio Lozano:

Nos pays ont du talent et des bons gardiens. Parade incroyable de Denis Scherbitski devant Hirving Lozano pendant ce BATE – PSV. pic.twitter.com/mqV19DD2iu — Footballski (@footballskiFR) August 21, 2018

Nešto kasnije, točnije u 61. minuti, Lozano će biti precizan za vodstvo PSV-a od 2-1…