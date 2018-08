ČOVJEK KOJI ZNA SVE O ŠVICARSKOM NOGOMETU ZA NET.HR: ‘Svi u Young Boysima su opasni, a Dinamo se treba posebno paziti ovog igrača’

Utakmicu Dinama i Young Boysa za Net.hr najavljuje bivši igrač Luzerna

Dinamo u srijedu igra prvu utakmicu playoffa za Ligu prvaka protiv Young Boysa, švicarskog prvaka i momčadi koja je prekinula dominaciju Basela u zemlji satova i čokolade.

Modri su prolaskom Hapoela i Astane osigurali najmanje grupnu fazu Europa lige, a ako prođu i ovu zadnju, ali izrazito tešku prepreku, osigurat će si nastup u najjačem klupskom natjecanju na svijetu. Osim prestiža koje donosi borba s najvećim klubovima na svijetu, Modrima puno znači i nagrada od 15 milijuna eura koja se dodjeljuje za ulazak u skupinu Lige prvaka.

Povodom ovog susreta, okrenuli smo broj Tomislava Puljića, nekadašnjeg stopera Luzerna i nezamjenjivog člana momčadi Gerardea Seoanea, tada trenera Luzerna, a danas stratega Young Boysa.

Prekinuli dominaciju Basela

Tomislav se rado odazvao našem pozivu i odmah požurio uvesti nas u priču.

“Trideset godina su čekali na prvi trofej i sad na ljeto su ga napokon dočekali. Jako dobro ekipa, sjajno posložena, super trener koji im je sad došao, a bio je i onaj prije koji je otišao u Eintracht. Sigurno je da su ozbiljna momčad kad su pobjegli 15 bodova Baselu.”, rekao nam je odmah na početku dobro informirani stoper lihtenštajnskog Vaduza.

Imaju mladog trenera, dosta se surađivali s njim u karijeri, što znamo o njemu?

“Da, on je mene trenirao, jedno vrijeme smo i igrali skupa. Odličan je trener i veliki potencijal, on će napraviti trenersku karijeru.”

Ubojiti na domaćem terenu

Ova sezona u kojoj su pobjegli Baselu 15 bodova, mnogi će reći da je to više do pada Basela nego do njihovog uspona, je li to realna slika?

“Ima jednog i drugog, nije Young Boys sad odjednom došao do ovoga, oni su uvijek bili drugi Švicarskoj zadnjih godina. Basel je išao na malo pomlađivanje momčadi i to im se osvetilo, a Young Boys je imao istu ekipu već nekoliko godina s par pogođenih pojačanja i napravili su to što su napravili. Doma su ubojiti, nemaju mladu ekipu, imaju raaspoređeno iskustvo po linijama i ne smije ih se neozbiljno shvatiti.”, upozorava Puljić.

Kojih igrača se u Dinamu moraju posebno bojati?

“Imaju Hoaraua, Sulejmanija, Sowa, sve su to jako ozbiljni i prema naprijed opasni igrači. Igraju puno na duge lopte prema Hoaraueu. Gledao sam zadnje utakmice Dinama i moram priznati da izgledaju jako ozbiljno i organizirano. Stoperi su odlični, Theophile i Dilaver su sjajni, ali nisu pretjerano visoki pa bi zbog toga mogli imati problema s njim u skoku. On je taj koji spušta lopte, njega se posebno treba paziti. Krila su im ubojita jer imaju brze igrače i vrše visoki presing, jednako dobro napadaju s obje strane. Doma ih ponese i domaća atmosfera, umjetna trava i ostalo, kad se sve spoji jako su opasni.”, istaknuo je očito sjajno informirani Tomislav.

Odbijaju bogate ponude za igrače

Dojam je da igraju ne posebno atraktivno, ali učinkovito, je li zbilja tako?

“Tako je, igraju nekih 4-1-1 gdje je Houarau taj istureni napadač koji prenosi lopte i odigrava, a krila utrčavaju. Imaju i dva sjajna zadnja vezna, prave razbijače i trkače za koje se otima puno bundesligaša.”

Navodno su odbili ponudu od Leipziga za desnog beka Mbabua od 10 milijuna eura…

“Tako je, bila je ponuda od 10 milijuna i odbijena je, a nedavno su odbili i 10 milijuna za napadača Assalea koji neće protiv Dinama igrati zbog ozljede. Imaju puno novca i danas su došli do računice da njima prolaz protiv Dinama donosi 30 milijuna franaka (25 milijuna eura) tako da će sigurno biti dodatno motivirani.”, naglašava Tomislav i demantira tvrdnje da je da je vratar Young Boysa, David Von Balmoos, njihova slaba točka.

Manjak stopera prilika za Dinamo

“Pa ne bih baš rekao za njega, on je dobar, obrana je slaba točka. Imaju problem na stoperima jer su najboljeg stopera, Kasima Adamsa, prodali u Hoffenheim, a nisu doveli zamjeni. Uz to, sad im je protiv Luzerna izašao Steve Von Bergen, stoper koji je ujedno i kapetan, a nije igrao ni zadnju utakmicu u Kupu. Ne znam koja je točno situacija s njim, ali ako ne bude ni on igrao onda su ozbiljno zakinuti na stoperima. Desni bek im je odličan, lijevi solidan, ali na stoperima vidim priliku Dinama preko neke kontre ili polukontre.”, rekao je i za kraj otkrio što očekuje od meča.

“To je 50-50. Očekujem sjajnu utakmicu, ali ovdje se ništa ne može predvidjeti, Young Boys je odličan doma, ne dozvoljavaju protivnicima šanse, a Dinamo izgleda sjajno i moram priznati da se jako veselim utakmici.”, zaključio je Puljić.