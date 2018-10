CITY UVJERLJIV, PREOKRETI HOFFENHEIMA: Napadač Vatrenih će posebno pamtiti ovu večer u Ligi prvaka

U dvije utakmice skupine F postignuto je devet golova

Andrej Kramarić postigao je dva gola, no to nije bilo dovoljno njegovom Hoffenheimu da stigne do pobjede u Ligi prvaka. Ipak, plesao je bundesligaški klub na ivici poraza sve do sudačke nadoknade u utakmici protiv Lyona kada su pred svojim navijačima stigli do boda. U istoj skupini F Manchester City nije imao problema na gostovanju kod Šahtara kojeg su svladali 3-0.

U sudačkoj nadoknadi zabili su i igrači Ajaxa, točnije Noussair Mazraoui i to jedini gol na susretu protiv Benfice u skupini F u kojoj je Bayern nešto ranije svladao AEK 2-0.

City lako, zanimljivo u Hoffenheimu

Manchester City je na gostovanju pobijedio Šahtar sa 3-0, a strijelci su bili David Silva (30), Aymeric Laporte (35) i Bernardo Silva (71). Šahtar i City su bili u istoj skupini i lani, a Ukrajinci su na svom travnjaku slavili 2-1. Ovoga puta Englezi su dominirali i posve zasluženo su osvojili tri boda.

U drugom susretu Hoffenheim i Lyon su odigrali sjajan meč koji je završio 3-3 uz dva gola Andreja Kramarića. Gosti su poveli 1-0, Hoffenheim je potom okrenuo rezultat, da bi Lyon s dva nova gola stigao do nove prednosti. U posljednjim trenucima Hoffenheim je uspio izjednačiti. Gosti su poveli u 27. minuti golom Bertranda Traorea nakon katastrofalne pogreške Kevina Vogta. Kapetan domaćeg sastava je izgubio loptu koju mu je uputio vratar Oliver Baumann što je iskoritio Traore te zabio za 1-0.

Kramarić i opet Kramarić

Njemački sastav je izjednačio u 33. minuti pogotkom Andreja Kramarića kojem je to bio prvijenac u LP. U prvom kolu je upisao asistenciju protiv Šahtara (2-2), a ove sezone je u Bundesligi zabio dva gola uz jednu asistenciju. Hrvatski napadač je mirno primio loptu na prsa i potom zabio za 1-1.

Na sličan način Kramarić je u 47. minuti zabio za vodstvo 2-1.

Lyon je izjednačio u 60. minuti preko Tanguyja Ndombelea, a u osam minuta kasnije Depay je doveo goste u novo vodstvo. U posljednjim trenucima domaćin je izjednačio golom Jelintona.