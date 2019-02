BIVŠI PREDSJEDNIK REALA OTKRIO ISTINU O MESSIJU I HENRYJU: Povijest nogometa mogla je izgledati bitno drugačije

Ako je vjerovati riječima nekadašnjeg predsjednika Real Madrida malo je nedostajalo da Messi bude igrač Reala

Nekadašnji predsjednik Real Madrida Lorenzo Sanz otkrio je zanimljive podatke o nogometašima koji su bili blizu potpisa za Kraljeve dok je on bio na čelu kluba. Danas 75-godišnji Sanz je imao zaista veliki broj vrhunskih pojačanja, a lako se moglo desiti da dres Real nose Lionel Messi i Thierry Henry.

Lionel Messi je odigrao veliku ulogu u povijesti Barcelone. Porušio je sve moguće rekorde, osvojio sve moguće trofeje, ali ništa se od toga ne bi dogodilo da je završio u Madridu. Sanz je otkrio kako je postojala velika mogućnost za to, a šanse Barce i Reala su bile 50-50.

“Trenutni menadžer Marca Asensija (Horacio Gaggioli) je doveo Messija u Španjolsku. Međutim, nije znao gdje da ga odvede u Madrid ili Barcelonu. Roditeljima je bilo svejedno gdje će igrati, ali na kraju je završio u Barceloni”, istaknuo je Sanz.

Imali i Henryja

Također, Sanz je istaknuo da je ugovor s Kraljevima imao i sada već legendarni Francuz Thierry Henry. On je čak i potpisao za klub. “Henry je igrao u Monacu. Uvjerili smo ga da potpiše za nas i on je to učinio”, rekao je Sanz, te je dodao:

“Bio je u avionu, trebao je krenuti za Madrid, ali je njegov otac stigao na aerodrom u posljednji tren. Rekao je da Thierry ne može ići, jer se nojše predsjednika Monaca. Pokušao sam ih uvjeriti, ali on je ostao pri svome stavu pa je transfer propao”, istakao je Sanz.

Na kraju je Henry završio u Juventusu, a zatim i u Arsenalu, gdje je postao velika legenda. Igrao je i u Realovom velikom rivalu Barci, ali ipak je njegovu karijeru obilježio London i dres Topnika.