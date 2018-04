[ANKETA] RONALDO ILI MANDŽUKIĆ? Pitamo vas, tko je postigao ljepši pogodak škaricama u Ligi prvaka

Ovu dvojbu imaju i novinari The Suna

Ronaldove škarice koje su rasparale mrežu Gianluigija Buffona tema su dana u nogometnom svijetu, ne bez razloga jer ono što je napravio portugalski napadač Real Madrida uistinu je bilo fascinantno.

Način na koji je probio golmana koji će u povijest ući kao jedan od najboljih ikad bio je takav da je nagrađen i pljeskom Juventusovih navijača, no pitanje koje danas povlači The Sun jest i je li to najbolji gol ikad.

Mi ćemo se zadržat ćemo se samo na ovom natjecanju i golovima koje isti izvor nameće kao njemu konkurentne.



Konkurencija je žestoka i pogrešnog odgovora vjerojatno nema, a u ponudi je među ostalima i pogodak kojeg je Zinedine Zidane zabio u mrežu Bayera u finalu natjecanja 2002. godine.

Zadržimo li se samo na proteklih dvanaest mjeseci i golove udarcima preko glave, konkurencija se bitno smanjue.

Prošlosezonsko finale također je ponudilo jedan pogodak koji iskače u konkurenciji za najbolje, a riječ je o golu kojeg je Juventusov Mario Mandžukić udarcem preko glave pospremio u Realovu mrežu, a to je opcija koja se također nameće kao dobra u izboru za najboljeg od najboljih.

Naravno, tu je i ovo:

