ANALIZE TRENERA: Zidane otkrio kako je nadmudrio suparnika, Emery u očaju zbog sudačkih pogrešaka

Utakmicu su analizirali Zidane i Emery

Već neko vrijeme Zinedine Zidane ne sjeda mirno na klupu Realove momčadi, loši rezultati njegove momčadi doveli su do toga da mnogi čekaju novi kiks i novu salvu kritika koja bi gurnula legendarnog francuskog nogometaša prema izlaznim vratima kluba. Paris Saint-Germain bio je veliki izazov, još jedan u nizu onih o kojima je Zidane ‘ovisio’, barem ako se pita španjolske medije, no nakon 3-1 Zidane je taj koji ima razloga za zadovoljstvo. No ne pada duboko u njega.

Nije gotovo

“Odigrali smo kao momčad odličnu utakmicu, od samog početka i naša je pobjeda zaslužena. Zadovoljni smo kako se utakmica razvijala i rezultatom, no 3-1 ne znači i da je gotovo. Postoji uzvratna utakmica u koju ne smijemo ući samouvjereno, znamo da će to biti drugačija priča i znamo da ćemo patiti”, kazao je Zidane i otkrio zašto je Isca pretpostavio Garethu Baleu, time i iznenadio suparnika.



“S Iscom sam tražio kontrolu lopte i dobili smoto. Imali smo četvoricu u sredinu protiv njihove trojice, a Isco je odigrao odlično”, dodao je Zidane.

Unai Emery nakon ogleda nije bio zadovoljan. Istaknuo je nekoliko spornih situacija.

Emery ljutit

“Nisam vidio, ali mi je rečeno da je Ramos igrao rukom. To je posao za suca, a ako je bio jedanaesterac onda je trebao i biti suđen. Pri rezultatu 1-1 oni su dobili dodatnu snagu dvojbenom sudačkom odlukom, a u tim smo trenucima mi bili ti koji su imali kontrolu i ambiciju da zabijemo drugi gol. Da smo bili precizniji i da je sudac imao ujednačeniji kriterij mogli smo izboriti remi, čak i pobijediti.”

“Real Madrid je favorit, branitelji su naslova i osvajači ovog natjecanja u tri od četiri posljednja izdanja. Mislim ipak da imamo što je potrebno da prođemo dalje”, zaključio je Emery.

Uzvrat na Parku prinčeva igra se 6. ožujka.