BEZ POBJEDNIKA U AMSTERDAMU: Ajax je dominirao, ali Ronaldov let je donio nadu talijanskim prvacima – odluka pada u Torinu

U prvom susretu četvrtfinala nogometne Lige prvaka Ajax i Juventus su u Amsterdamu odigrali 1-1, pa će pitanje putnika u polufinale biti razriješeno nakon uzvrata u Torinu 16. travnja.

Ajax je fantastičnim nastupom u osmini finala izbacio branitelja naslova Real Madrid, a odličnu igru ‘Kopljanici’ su pokazali i protiv Juventusa. Dominirali su cijeli susret, stvorili nekoliko lijepih prilika, no jedan trenutak nepažnje domaće obrane i genijalnost Cristiana Ronalda razlog su što Ajax nije upisao pobjedu, već je susret završio 1-1.

Brojke na strani Ajaxa

Ajax je tijekom susreta uputio 17 udaraca prema suparničkim vratima, a Juve samo sedam pri čemu tek jedan u okvir gola. Ajax je imao i 58 posto posjeda lopte.

Gosti su poveli u posljednjim trenucima prvog dijela golom portugalskog majstora, a izjednačio je Neres u 30. sekundi drugog poluvremena.

Ajax je daleko bolje ušao u susret i prvu veliku priliku imao je već u šestoj minuti, no Hakim Ziyech je s ruba kaznenog prostora pucao pored gola. Marokanski veznjak je zaprijetio i u 18. minuti, ovoga puta njegov je udarac u korner odbio Wojiciech Szczesny. U 25. minuti je fantastičnu priliku je imao Van de Beek, ali je i on pucao pored gola.

Prvu priliku gosti su imali u 37. minuti kada je Ronaldo spustio glavom do Bernardeschija koji puca pored gola. U posljednjim trenucima prvog dijela, u kojem je Ajax dominirao, poveli su gosti. Juve je izveo brzu kontru. Cancelo je ubacio s desne strane, Ronaldo zabio glavom.

Ajax je izjednačio već nakon 30 sekundi nastavka, a velike zasluge za gol domaćina idu Cancelu koji je izgubio loptu na centru što je Ajaxu otvorilo kontru koju je pogotkom okrunio Neres.

Mandžukić do 60. minute

U 83. minuti umalo je došlo do potpunog preokreta. Tadić je lijepo uposlio Ekkelenkampa koji je odlično pucao, no gostujuća ‘jedinica’ je bila sigurna. Samo dvije minute kasnije i Talijani su mogli do pogotka, no udarac Douglasa Coste je završio u okviru gola.

Bivši napadač hrvatske reprezentacije Mario Mandžukić započeo je utakmicu kao kapetan Juventusa, a igrao je do 60. minute kada ga je zamijenio Douglas Costa.

U 13 dosadašnjih međusobnih susreta Ajax je slavio samo dva puta, a posljednji put Ajax je bio bolji u finalu Kupa prvaka davne 1973. godine.