AEK-OV DIREKTOR O LIVAJI I INCIDENTU: ‘Nema opravdanja, naštetio je i klubu i sebi. Znali smo da je labilan u stresnim situacijama…’

Marko Livaja (25) i dalje čeka kaznu koju će mu klub odrediti zbog skandaloznog udaranja nogom u prsa suparnika. Dogodilo se to po završetku uzvratne utakmice play-offa za ulazak u skupine Lige prvaka zbog čega je AEK-ov hrvatski napadač dobio crveni karton i zbog čega će propustiti akcije u natjecanju kojeg je klub izborio. Usput, udarac u prsa primio je srpski nogometaš mađarskog Vidija Danko Lazović koji je, dokazuje ne i opravdava snimka, primio za lice i odgurnuo Livaju.

”Slavili smo na centru terena, a onda je Lazović uhvatio mog suigrača za vrat. Došao sam do njega i ptao ga što to radi i tada došlo je do sukoba. Sretan sam što smo ušli u Ligu prvaka, nakon svega, to je najbitnije”, opisao je Livaja što se dogodilo.

Nije smio tako postupiti

“Za Livajin potez nema nikakvoga opravdanja. On je time oštetio i sebe i klub i zbog toga će biti kažnjen. Je li Livaja tom zgodom bio isprovociran, u ovom trenutku nije važno. Marko nije smio tako postupiti”, rekao je za Večernji list direktora AEK-a Dušan Bajević potom upitan je li znao da ‘Marko ima podeblji dosje incidenata’.

Prvi ispad

“Upoznati smo s tim, ali sve to je daleko iza njega i, otkad je kod nas, nije napravio ništa sličnoga. Ovo mu je prvi put. No profesionalni nogometaš u svakom trenutku mora voditi računa o svojemu ponašanju, na travnjaku i izvan njega”, odgovorio je Bajević koji je dodao i ovo:

“Žao mu je bilo, vidjelo se na njemu… A lijepo smo ga upozoravali, znajući da je često labilan u stresnim situacijama, da se mora kontrolirati. Marko je i te kako značajan igrač za nas, puno toga dobroga napravio je za AEK, publika ga je sjajno prihvatila i zato mi je još više žao što neće nastupiti u nekoliko utakmica grupne faze Lige prvaka.”