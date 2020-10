LIGA PRVAKA UŽIVO: Dvojica Vatrenih u akciji od prve minute, Realu se vratio njihov najskuplji igrač

1′ Počele su utakmice.

20:00 – Stigli su početni sastavi za večeras. Imamo dvojicu Vatrenih u prvom sastavu. Duje Ćaleta-Car je igrat će od prve minute za Marseille, a Mario Pašalić za Atalantu. Luka Modrić je na klupi za Real Madrid, kao i Eden Hazard za kojeg se očekuje da će večeras dobiti minutažu.

19:00 – U drugom kolu Lige prvaka čekaju nas brojni susreti, a vjerojatno najzanimljiviji bit će gostovanje Real Madrida u Monchengladbachu nakon pobjedE u El Clasicu i to ne samo zbog Luke Modrića. Belgijski krilni napadač Eden Hazard (29), čija je prva sezona u Real Madridu bila obilježena ozljedama, mogao bi zaigrati u utorak u susretu Lige prvaka na gostovanju kod Borussije Monchengladbach.

