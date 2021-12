U srijedu će se utakmicama posljednjeg kola završiti grupna faza najelitnijeg europskog nogometnog klupskog natjecanja, Lige prvaka.

Najviše pažnje privlačit će dvoboj nogometnih giganata, Barcelone kod Bayerna u Munchenu, gdje Katalonci moraju osvojiti tri boda za prolazak.

U Skupini E Manchester United je već osigurao prvo mjesto, a za drugu poziciju u posljednjem kolu se bore Atalanta našeg Marija Pašalića i španjolski Villarreal.

U skupini G mogu proći svi klubovi, a u grupi H Chelsea i Juventus su već osigurali prolazak, a posljednje kolo će odlučiti pobjednika skupine.

Stanje po skupinama:

U Skupini E njemački prvak Bayern je već osigurao prvo mjesto u skupini, a za drugo mjesto se bore Barcelona i Benfica. Španjolski velikan ima dva boda više od Portugalaca, no Katalonce očekuje teško gostovanje u Munchenu. Za očekivati je da će Benfica na Luzu pobijediti otpisani Dynamo. U tom slučaju Barci igra samo pobjeda na Allianz Areni jer je Benfica bila bolja od Barce u međusobnim susretima (3-0, 0-0).

SKUPINA E: Bayern (15), Barcelona (7), Benfica (5), Dinamo Kijev (1)

ManU je osigurao prolaz i prvo mjesto u skupini F, dok će se za drugu poziciju boriti španjolsk Villarreal i talijanska Atalanta, za koju igra hrvatski reprezentativac Mario Pašalić. Young Boysi ne mogu do osmine finala LP, ali mogu do trećeg mjesta i Europske lige. Za drugo mjesto u Bergamu će se boriti Atalanta i Villarreal, a domaćinu igra samo pobjeda. U drugom susretu na Old Traffordu se sastaju ManU i švicarski prvak.

SKUPINA F: Manchester United (10), Villarreal (7), Atalanta (6), Young Boys (4)

Skupina G je jedina u kojoj sva četiri kluba mogu do osmine finala. Lille je u najboljoj situaciji, vodi na ljestvici i dovoljan mu je bod na gostovanju u Njemačkoj. Zanimljivo, četvrtoplasirani Wolfsburg može do osmine finala LP, ali ne i do Europske lige. Pobjedom bi preskočio Lille, dok ga remi i poraz ostavljaju na dnu. U drugom susretu sastaju se RB Salzburg i Sevilla. Austrijancima je dovoljan i bod, dok Ivan Rakitić i društvo moraju juriti pobjedu. U jednoj od kombinacija Lille, Wolfsburg i RB Salzburg bi mogli imati po osam bodova, a tada bi išli dalje Nijemci i Austrijanci, a Francuzi bi bili treći.

SKUPINA G: Lille (8), RB Salzburg (7), Sevilla (6), Wolfsburg (5)

Chelsea i Juventus idu dalje, a o "jedinici" će odlučiti zadnje kolo. Londonski "Bluesi" su bolji u međusobnom srazu s torinskom "Starom damom" pa im pobjeda u St Peterburgu protiv Zenita sigurno donosi prvo mjesto. Zenit je osigurao treće mjesto, dok Malmo gostovanjem u Torinu završava put.

SKUPINA H: Chelsea (12), Juventus (12), Zenit (4), Malmo (1)

Raspored utakmica:

Juventus - Malmo (18:45 sati)

Zenit - Chelsea (18:45 sati)

Atalanta - Villarreal

Bayern - Barcelona

Benfica - Dynamo Kiev

Manchester United - Young Boys

Salzburg - Sevilla

Wolfsburg - Lille