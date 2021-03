LIGA PRVAKA, BORBA ZA ČETVRTFINALE: Real Madrid na teškom ispitu protiv Atalante, Man. City dočekuje Borussiju

Real Madrid – Atalanta 0:0 (1:0)

Real Madrid: –

Atalanta: –

Manchester City – Borussia Mönchengladbach 0:0 (2:0)

Manchester City: –

Borussia M.: –

U prvim utakmicama osmine finala Lige prvaka nogometaši Manchester Cityja pobijedili su u Budimpešti Borussiju Mönchengladbach s 2:0, a Real Madrid je s 1:0 svladao Atalantu u Bergamu.

ATALANTA – REAL 0:1, BORUSSIA M. – MAN CITY 0:2: Mendy junak; Luka asistirao za gol – Građani uvjerljivi u Budimpešti

Manchester City je u prvom susretu napravio veliki korak prema četvrtfinalu. U Budimpešti je momčad Pepa Guardiole odigrala odličnu utakmicu i golovima Portugalca Bernarda Silve i Brazilca Gabriela Jesusa stigla do velike prednosti za uzvrat.

