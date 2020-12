LEWANDOWSKI U DRAMATIČNOJ ZAVRŠNICI ZABIO ZA POBJEDU PROTIV BAYERA: Bayern u derbiju preuzeo vrh ljestvice

Bayern je prvi na tablici s 30 bodova, dva više od Bayera i RB Leipziga koji je na domaćem terenu odigrao samo 0:0 protiv Kölna

Europski i njemački nogometni prvak minhenski Bayern ponovno je vodeća momčad Bundeslige nakon što je u derbiju 13. kola slavio sa 2:1 na gostovanju u Leverkusenu kod Bayera.

“Apotekari” su u utakmicu ušli kao vodeća momčad lige, a u 14. minuti su i poveli golom Schicka nakon udarca iz kuta. No, do kraja utakmice domaća momčad više nije usojela svladati Manuela Neuera, a Bayern je još jednom spasio najbolji igrač svijeta u ovoj godini, poljski napadač Robert Lewandowski.

U 43. minuti su se domaći branič i vratar sudarili pokušavajući zaustaviti ubačaj Thomasa Muellera, a lopta je došla do usamljenog Lewandowskog koji je samo postavio glavu i poslao loptu u mrežu. Kad se činilo da će utakmica završiti remijem, u zadnjoj minuti sučevog dodatka Bayer je izgubio loptu na 25 metara od gola. Lewandowski je ušao u kazneni prostor i uz malo sreće postigao svoj drugi pogodak za konačnih 2:1 i devetu pobjedu Bavaraca.

Bayern je sada na vrhu ljestvice sa 30 bodova, dva više od Bayera i RB Leipziga koji je na domaćem terenu odigrao samo 0:0 protiv Kölna.

[VIDEO] KAKAV POGODAK ANDREJA KRAMARIĆA: Vatreni zabio majstorski iz voleja, ovo ne može izvesti baš svatko

Pogodak Kramarića

Nogometaši Hoffenheima došli su do vrijedne pobjede 2:1 na gostovanju u Moenchengladbachu, a prvi od dva pogotka za goste postigao je hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić. Borussia je povela u 34. minuti golom Stindla. Na sljedeći pogodak čekalo se do 75. minute, kad je Bebouov ubačaj Andrej Kramarić preciznim volejem pretvorio u izjednačenje. Četiri minute poslije domaća momčad ostala je bez jednog igrača, jer je Thuram isključen zbog pljuvanja suparnika. Hoffenheim je prednost iskoristio i u 86. minuti došao do pobjede pogotkom Ryana Sessegnona.

Schalke je i 29. utakmicu zaredom ostao bez pobjede u Bundesligi. U Veltins Areni se osladila Arminia zahvaljujući pogotku Klosa (53′). Momčadi iz Gelsenkirchena nije pomogla ni trenerska smjena, povratak Huuba Stevensa na klupu koja je postala ‘ukleta’.

Werder je do pobjede u Mainzu došao u 90. minuti pogotkom Dinkcija, a iznimno uspješnu subotu za goste okrunio je i Eintrach koji je sa 2:0 slavio u Augsburgu. Momčad iz Frankfurta povela je autogolom Frambergera (53′), a konačnih 2:0 postavio je Ilsanker (87′).