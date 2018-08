LEON BENKO VRATIO SE KUĆI I SPREMAN JE ZA VELIKE STVARI: ‘Imao sam četiri ponude iz Azije, ali odabrao sam Varaždin’

Nakon 12 godina iskusni napadač Leon Benko vratio se svoj rodni Varaždin gdje će braniti boje drugoligaša koji je ove sezone glavni favorit za promociju u Prvu HNL

“Imao sam četiri ponude, no stigle su iz azijskih zemalja tako da sam se odlučio za Varaždin. Odlučio sam tako zbog obitelji, ali i vrlo ambicioznog nogometnog projekta u Varaždinu. Vjerujem da kvalitetu za osvajanje naslova imamo, no moramo biti vrlo oprezni jer svi danas znaju igrati nogomet te se ne smijemo opuštati”, rekao je Benko na početku za 24 sata.

“Prošao sam pripreme, no od terena me udaljila bakterija zbog koje sam tri tjedna proveo u bolnici. Vratio sam se u utakmici protiv Hajduka. Zagrijavao sam se i naš lijevi bočni Fumić dobio je crveni karton. Nisam mislio da ću ući, jer sam uvijek igrao napadača, ali trener Blažević me ubacio u igru. Zabio sam za 2:0 i od sljedeće utakmice bio sam standardan na toj poziciji.”

“U formaciji 3-5-2 Mujanović je igrao desnog, a ja lijevog bočnog i letjeli smo po terenu. Cijelo vrijeme trčali od naših do protivničkih 16 metara. Čak sam se i u više prigoda nalazio nego napadač”, istaknuo je Benko.

Trener svih trenera utjecao je na njega

“Od Ćire sam mnogo naučio. Odlično smo trenirali, a on je oblikovao moj karakter kao igrača – da nikad ne odustajem. Sa sadašnjim izbornikom Dalićem također smo odlično radili, pomladili smo ekipu. Igrali smo te godine epsko finale Hrvatskog kupa s Rijekom”, dodao je Benko pa objasnio svoju vezu sa Nurnbergom:

“Bio sam emotivno vezan za taj grad jer su mi tamo radili baka i djed. Konkurencija je bundesligašu bila vrlo jaka i nisam odmah očekivao da ću postati prvotimac. No, zbog ozljede koja se inače liječi tri tjedna, izgubio sam sedam mjeseci. Oni su se koristili nekom alternativnom medicinom. Htjeli su mi zub izvaditi, stavljali su mi pijavice na koljeno. Vrijeme provedeno u Rijeci bilo je predivno. Živjeli smo za Rijeku, klub je bio odlično posložen i dvostruki naslov koji je Rijeka osvojila prije dvije sezone dokaz je kontinuiranog i sustavnog rada”

Nije mu bilo najljepše u Kini

“Iz Kine nosim neugodno iskustvo. Oni su se postavili vrlo bahato, na kraju se nisam zbog toga našao na Svjetskom prvenstvu u Brazilu, no što se može. Moglo je ispasti i fenomenalno”, rekao je Benko koji je 2014. godine otišao u Sarajevo i tamo je osvojio naslov te je bio najbolji strijelac Premijer lige.

Tadašnji trener Sarajeva Asmir Hurtić suspendirao je njega i četvoricu igrača zbog alkohola prije derbija sa Zrinjskim.

“Najgore od svega je što nisam mogao objasniti cijelu situaciju. U karanteni smo popili dva i pol decilitra pive, što je najnormalnija stvar. Nije bilo nikakvog pijančevanja. Žao mi je što smo se morali rastati iako je cijeli grad bio na mojoj strani. Inače, ono što sam doživio u Sarajevu nešto je posebno. Deset dana prije derbija osjećate da se sprema nešto veliko”, požalio se Benko.