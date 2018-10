LEKO UŽIVA POTPORU NAVIJAČA, ALI…: Poruka fanova kluba zagrijat će ga oko srca, no mediji tvrde – ugled mu je jako narušen

Najvjerniji fanovi stigli su na trening momčadi i jasno poručili – ‘Nemamo razloga sumnjati u nedužnost trenera’

Drugi dan zaredom nogometaši Club Bruggea treniraju bez svog trenera Ivana Leke. Hrvatski stručnjak koji je klub doveo do naslova belgijskih prvaka i danas će se pojaviti pred sucem uslijed afere koja trese tamošnji nogomet.

Bivši hrvatski nogometaš priveden je u srijedu u Belgiji zbog, javili su belgijski mediji, upletenosti u namještanje utakmica. Prenoćio je u pritvoru. Budući da ga u klubu nema, na trening je momčad odveo pomoćnik Rudi Cossey, a ondje su svi zajedno dočekali i skupinu navijača koja je došla dati podršku svojim miljenicima.

‘Za nas je on nedužan’

“Za nas je on nedužan, nemamo razloga sumnjati u Club Brugge i našeg trenera. Nedužni su dok se ne dokaže drugačije. Trener od nas navijača ima podršku. Ne bi bilo prvi put da je pritvorena nedužna osoba. Ovo će naštetiti imidžu kluba, to je jasno i žalimo zbog toga, ali smo uvjereni da je prošlosezonski naslov prvaka osvojen pošteno. Istina, Vormer je igrao rukom u utakmici odluke, no pretpostavljamo da je sudac utakmicu vodio s dobrim namjerama”, mišljenje je navijača koje donosi Het Laatste Nieuws.

S druge strane naslovnice belgijskih medija vrište, a dio njih odnosi se i na hrvatskog stručnjaka. Primjerice, Gazet van Antwerpen tako poručuje da je afera izašla iz belgijskih granica i da je Lekin ugled jako narušen