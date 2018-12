LEGENDARNI XAVI PRIČAO O MODRIĆU: Luka mu se naklonio, ovaj uzvratio lijepim riječima, ali ne i priznanjem da je najbolji

‘Lijepo je to bilo čuti i drago mi je da je on dobio nagradu, premda…’

Xavi Hernandez, legendarni veznjak Barcelone i španjolske nogometne reprezentacije, i danas aktivni 38-godišnji nogometaš Al Sadda, bio je jedan od onih koje se Luka Modrić prisjetio tijekom govora kojeg je držao po osvajanju Zlatne lopte.

Najbolji nogometaš svijeta tijekom ceremonije je među ostalim kazao i da su i prije postojali igrači koji su vjerojatno zavrijedili osvojiti Ballon d’Or ‘poput Xavija, Inieste ili Sneijdera‘ te dodao da su ‘ljudi sad očito željeli nešto drugo te da je ovo pobjeda nogometa, ali i nagrada za sve one koji su ju zaslužili no ne i dobili’.

Messi ispred svih

Spomenuti Xavi je 2009., 2010. i 2011. završio na trećim mjestima u izboru za najboljeg. Modrićeve riječi stigle su do njega i on ih je prokomentirao.

“Lijepo je to bilo čuti i drago mi je da je on dobio nagradu, premda sam ja mislio da će ona otići u Messijeve ruke. Ja bih mu je davao svake godine, no očito ne može tako biti”, prenosi Marca Xavijeve misli kao i one da mu nedostaje igranje uz bok Messija i nekadašnjih suigrača iz Barcinih redova.