LEGENDARNI VRATAR PROGOVORIO O VELIKOJ TRAUMI: ‘Da mi se tada to nije dogodilo, danas bih bio mrtav’

Legendarni vratar Real Madrida i španjolske nacionalne vrste, Iker Casillas, odazvao se na veliko Instagram-okupljanje koje je organizirao njegov bivši suigrač, brazilski “Il Fenomeno”, Ronaldo Nazario. Ronaldu su se odazvali Roberto Carlos, Figo, Beckham i Cassilas, a Iker ih je sve iznenadio svojim izjavama o velikoj traumi koju je nedavno proživio.

Prije malo manje od godinu dana Casillas je na treningu u Portu pretrpio srčani udar i sada je dečkima ispričao svoje iskustvo. “Taj srčani udar strašno me šokirao. Imao sam sreće da se to dogodilo na terenu, to mi je spasilo život. Da se dogodilo bilo gdje drugdje, danas ne bismo razgovarali”, kazao je bivšim suigračima.

Prisjetili su se i zajedničkih trenutaka u Realu.

“Spoj kluba i grada ne može biti bolji kada su u pitanu Real i Madrid. Bio je to jedan od najboljih, ako ne i najbolji period moje karijere”, rekao je Ronaldo, a nadovezao se potom Iker.

“Obranio sam penal prije nego što si ti ušao da bi debitirao. Bio je privilegij imati te u Madridu. Ostavio si trag na svima”, kazao je Casillas.