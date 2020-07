Zaključio je razgovor planovima za budućnost

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i prvotimac Bayerna Danijel Pranjić ni u 39. godini nije odustao od nogometa.

Nakon što je jednu sezonu proveo u ciparskoj Agia Napi, trenutno se nalazi u Omoniji Psevda. To je treći Pranjićev klub na Cipru u posljednje tri sezone. Pranjić ulazi u ulogu trenera-igrača, a u razgovoru za Sportklub pričao je o raznim temama, a možda je najaktualniji njegov odnos sa Slavenom Bilićem s kojim je najbolje dane proveo igrajući za Vatrene na Europskom prvenstvu 2008. godine.

“Igrao sam tada dobar nogomet. Kada igram za Hrvatsku, to su posebni osjećaji. To prvenstvo sam se tako moćno osjećao i onda kada je završilo bio je kaos i šok, ali ipak imam lijepa sjećanja. Ovo nikada nisam spominjao, ali poslije utakmice protiv Poljske zagrlio me Slaven Bilić i rekao mi je da se Barcelona zanima za mene. Nije se na kraju ostvarilo. Završio sam u Bayenu, ali nije ni to loše”, rekao je Pranjić.

JEDINI HRVAT U BILIĆEVOJ MOMČADI OTKRIO NEPOZNAT DETALJ UTAKMICE ZA POVIJEST: ‘Protivnički igrač mi je to rekao, a onda je nastala panika’

O Hajduku i Dinamu

Prokomentirao je situaciju u Dinamu, ali i u Hajduku.

“Teško je pričati što će se dogoditi. Ove stvari koje su se događale sigurno nije lijepo za vidjeti. Zašto se to dešavalo i zbog čega, ne znam, ja samo mogu reći da je Bjelica napravio vrhunski posao. Nejasno mi je da čovjek koji je toliko dao klubu, da su ga se toliko lako riješili. Mislim da se sjelo i da se malo dublje popričalo, moglo se doći do rješenja. No, tko smo mi da mi o tome razgovaramo. Ima ljudi koje vode klub i oni valjda znaju najbolje zašto se to desilo. Samo ću reći da sam ja bio na Jovičevićevom mjestu, nikada ne bih prihvatio ponudu da budem trener u takvoj situaciji”, prokomentirao je situaciju u Dinamu pa nastavio pričati o Hajduku.

INSAJDERSKI POGLED: Bilić je spriječio narušavanje atmosfere na Euru 2008.; ‘Prijetilo je da situacija ne eskalira’

“Iskreno vam moram reći da ja obožavam Split. Nikada u Splitu, iako sam igrao za Dinamo, nisam imao problema. Ljudi dolje isto mi pašu. Nije lako za gledati ovakav Hajduk. Mislim da oni već dugo vremena imaju krivu politiku i najgore je kada se čovjek ne želi pogledati u ogledalo da vidi gdje griješi. Mislim da je to njihov problem, oni uvijek traže krivca negdje dalje, a ne očiste ispred svojih vrata. Hajduk je veliki klub i hrvatskom nogometu treba veliki Hajduk”, objasnio je Pranjić.

Zaključio je razgovor planovima za budućnost:

“Nogomet je moja ljubav i ja ću u njemu ostati do kraja života. U onom dijelu karijere kada znaš da si gotov teško je reći dosta. Hvala Bogu u dobroj sam formi i još uvijek uspjevam pratiti mlađe igrače. Dok god budem ovo mogao raditi igrat ću, ali već se polako šaltam u trenerske vode.”