Legendarni talijanski nogometni stručnjak Fabio Capello smatra kako je utrka za naslov talijanskog prvaka završena čestitavši Interu na osvojenom “scudettu”.

“Već tjednima govorim da je Inter osvojio naslov prvaka. Govorim to otkako je Milan izgubio protiv Spezije i danas to ponovo potvrđujem,” kazao je Capello u razgovoru za Sky Sport Italia.

Inter 11 kola prije kraja prvenstva ima 65 bodova, devet više od gradskog suparnika Milana, dok aktualni prvak Juventus na trećem mjestu ima 10 bodova zaostatka.

Fabio Capello said #Inter ‘have won’ the Scudetto after the 2-1 win over #Torino and wanted to ‘congratulate’ coach Antonio Conte. https://t.co/niJZopYmnK#SerieA #Scudetto #FCIM #SerieATIM #TorinoInter #Conte #Lautaro #Lukaku #Nerazzurri pic.twitter.com/VxtWKF1Co4

— footballitalia (@footballitalia) March 15, 2021