LEGENDARNI TALIJAN U POTPUNOSTI SE OPORAVIO OD RAKA GUŠTERAČE: Ovo mu je bilo drugo liječenje

Ovo je bilo drugo Viallijevo liječenje od raka gušterače

Bivši talijanski nogometni reprezentativac Gianluca Vialli (55) u potpunosti se oporavio od raka gušterače s kojim se borio posljednjih 17 mjeseci, objavio je jedan od njegovih bivših klubova Chelsea. Ovo je bilo drugo Viallijevo liječenje od raka gušterače.

Dani u Italiji i Chelseaju

Vialli je do statusa talijanskog reprezentativca stigao zahvaljujući odličnim igrama za Sampdoriju s kojom je 1991. godine osvojio i jedini naslov nacionalnog prvaka za taj klub, da bi 1992. s đenovskim klubom stigao i do finala Lige pvaka. Uslijedio je četverogodišnji boravak u Juventusu, da bi od 1996. do 1999. nosio dres londonskog Chelseaja.

Obnašao ulogu igrač-trener na Stamford Bridgeu

Od veljače 1998. do ljeta 1999. Vialli je mao ulogu igrača-trenera u Chelseaju, a zatim je završio igračku karijeru. Na klupi Chelseaja zadržao se do rujna 2000., a porom je još vodio samo Watford.