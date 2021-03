Momčad Intera ove sezone ispala je u prvoj fazi Lige prvaka

Legendarni talijanski nogometaš Antonio Cassano (39) u razgovoru za Bobo TV žestoko je kritizirao milanski Inter, svoj bivši klub i trenutno proplasiranu momčad Serije A.

Inter je ove sezone ispao u prvoj fazi Lige prvaka i momčad Antonija Contea nakon neuspjeha u Europi mogla se u potpunosti posvetiti domaćim natjecanjima.

“Da smo trenutno u Ligi prvaka, mislim da bismo mogli reći svoje na tom turniru”, rekao je Conte nakon posljednje pobjede Intera, a Cassano se ne slaže s njim.

Analizirao Interov stil

“Je li Conte shvatio da on nije Guardiola? Misli da bi mogli reći svoje u Ligi prvaka? Daj ajde, nisam glup. Serie A je osrednje natjecanje, a Europa je nešto drugo. Momčad Intera ne dominira”, počeo je Cassano i u nastavku dao svoje mišljenje o igri Nerazzurra.

“S Eriksenom u momčadi igraju drugačije, čine se solidniji, ali ne igraju sjajan nogomet. Inter je duboko povučen na terenu i čeka na potez svojih protivnika, a zatim dugim loptama pokušava doći do Lukakua.”

‘Moraju osvojiti titulu’

Cassano misli da u ovoj situaciji Conteova ekipa jednostavno mora stići do Scudetta.

“Inter mora osvojiti naslov. Oni će to osvojiti. Ali ne igraju dobro. Ako je Conte napravio ozbiljne pogreške, samo je on kriv za to. Inter je u Ligi prvaka bio smiješan, pa završili su iza Šahtara”, zaključio je.