LEGENDARNI TALIJAN IMA ZANIMLJIVU TEORIJU: ‘Igrači su pristali na smanjenje plaća jer ionako znaju da je sve gotovo’

Igrači su se odrekli plaća za sljedeća tri mjeseca i time će klubu uštedjeti 90 milijuna eura

Nekadašnji reprezentativac Italije Antonio Cassano, komentirao je drastično rezanje plaća u Juventusu. Svijet se divi crno-bijelima na ovom potezu jer su pokazali da im novac nije najvažnija stvar na svijetu, ali zločesti dečko talijanskog nogometa, Cassano, ne misli da je to baš sasvim točno.

Cassano ima svoju teoriju. Igrači su se odrekli plaća za sljedeća tri mjeseca i time će klubu uštedjeti 90 milijuna eura, a Cassano tvrdi da su na to pristali, ali ne iz toliko plemenita razloga.

“Igrači Juventusa pristali su na smanjenje plaće samo zato što ionako znaju da je sezone gotova. Ne brinite, da nije tako, nikad ne bi pristali. Moglo se to rezati iz mjeseca u mjesec, moglo se i kasnije, ali napravili su sad jer znaju da sezone neće biti. Serie A si može priuštiti takve rezove, ali Serie B i Serie C ne smiju to napraviti. Tamo igrači zarađuju po par tisuća eura, na kućama imaju hipoteke i kredite, ne treba im još uzimati od plaće”, smatra Cassano.

Cassano je usput naglasio i kako misli da bi se pitanje pobjednika u Serie A trebalo riješiti doigravanjem.

“Ako bi se trening nastavio prem planu 3. svibnja onda bi liga samo teoretski mogla biti nastavljena. Ja ipak mislim da bi trebalo doigravanjem odrediti prvaka”, zaključio.