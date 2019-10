LEGENDARNI SRBIN KOJI JE IZBACIO HRVATSKU S EURA: ‘Tog muka na Maksimiru svi se sjećamo, bilo je neprirodno’

Jugoslavija je te godine osigurala na Maksimiru plasman na Europsko prvenstvo, dok je Hrvatska kao trećeplasirana momčad u grupi ispala iz svih kombinacija

Kako se kvalifikacije za Europsko prvenstvo približavaju svom kraju ovih se dana prisjećamo nekih prošlih kvalifikacijskih ciklusa, a jedan će ostati vrlo bolan za Vatrene.

Sjećamo se da je Hrvatska samo dvije godine nakon što je osigurala svjetsku broncu poklekla u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Te 2000. godine prvi smo put propustili veliko natjecanje, a za sve je “kriva” loša utakmica protiv tadašnje reprezentacije Jugoslavije s kojom smo na Maksimiru remizirali 2:2.

VATRENI KRENULI PO PLASMAN NA EUROPSKO PRVENSTVO: No postoji i scenarij u kojem mogu izletjeti

U utakmici punoj intenziteta Bokšić je Hrvatsku doveo u vodstvo u prvom dijelu, da bi Jugoslavija preokrenula rezultat na 1:2. Pogotke su zabili Dejan Stanković i Predrag Mijatović iz gotovo iste akcije na asistenciju Siniše Mihajlovića. Stanić je izjednačio na 2:2, ali nije bilo snage da do kraja odnesemo pobjedu.

‘Htio sam plakati’

Stanković se povodom 20. obljetnice prisjetio te utakmice.

“Straha nije bilo ni malo, a atmosfera je bila zaista vruća! Drhtale su tribine od huka navijača, ali svima nam je u sjećanju ostao muk na kraju utakmice. Bila je to neprirodna tišina za nogometnu utakmicu, kad je sudac svirao kraj! Mislim da taj trenutak svi pamtimo”, rekao je Stanković.

NIKSI JE U SPLITU POPUT MESSIJA: Ono što je Vlašić doživio na svom Poljudu, to je sudbina velikih

Jugoslavija je te godine osigurala na Maksimiru plasman na Europsko prvenstvo, dok je Hrvatska kao trećeplasirana momčad u grupi ispala iz svih kombinacija.

“Pred kraj utakmice umor je bio nevjerojatan, doslovno me sve boljelo od trčanja i borbe, htio sam plakati, ali smo svi išli dalje i do kraja jer je motiv bio veliki. To je bila jedna od fizički najzahtevnijih utakmica u mojoj karijeri!”, rekao je Stanković u intervjuu za Telegraf.

Hrvatska se te godine prvi put nije plasirala na veliko natjecanje. To nam se dogodilo još samo jednom u povijesti – 2010. godine nismo se plasirali na Svjetkso nogometno prvenstvo u Južnoafričkoj Republici.