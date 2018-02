LEGENDARNI SPLITSKI VRATAR KOMENTIRAO SPORNU SITUACIJU PA NAHVALIO KARLA VELIKOG: ‘Letica je istinski reprezentativni potencijal’

“Naravno da sam znao što može Letica, pa ja sam ga prihvatio i trenirao u Hajduku”, istaknuo je Gabrić

Karlo Letica, 21-godišnji vratar splitskog Hajduka, bio je jedan od junaka nedjeljnog derbija protiv Dinama. Još otkad je debitirao za prvu momčad, odmah je privukao znatiželju stručnjaka koji su vidjeli u njemu veliki potencijal. One je taj potencijal potvrđivao sjajnim obranama, a pun hvale za njega je legendarni vratar Hajduka Tonči Gabrić.

“Ma, ljudi moji, on je definitivno istinski reprezentativni potencijal”

POBROJILI SMO SPORNE SITUACIJE S DERBIJA DINAMA I HAJDUKA: Sudac je griješio, vi recite koliko i na čiju štetu – ANKETA!

“Naravno da sam znao što može Letica, pa ja sam ga prihvatio i trenirao u Hajduku, te preporučio Milinu za U-19 reprezentaciju. Nekidan su me, još prije ove utakmice u Maksimiru, pitali o vratarima A-reprezentacije pa sam rekao da svaka čast Livakoviću, ali da je on tu stjecajem okolnosti i neka pričekaju da Letica uhvati kontinuitet. Ma, ljudi moji, on je definitivno istinski reprezentativni potencijal”, rekao je Gabrić za Dalmatinski portal.



Gabrić je za splitski je klub nastupio više od 100 utakmica, a pohvalio je Leticu u nekoliko situacija s najvećeg hrvatskog derbija.

NJEGOVO VIĐENJE SPORNE SITUACIJE: Hajdukovog golmana pitali su je li rukom igrao izvan 16-erca, evo što je rekao

“Karlo je tu sjajno reagirao”

“Soudaniju je u prvoj velikoj prilici sjajno izletio. U takvim trenucima kad napadač digne glavu, ti si mu već pola gola zatvorio, Karlo je tu sjajno reagirao”, dodao je Gabrić, a analizirao i spornu situaciju gdje je Letica intervenirao izvan šesnaesterca. “Tu se radilo o centimetrima, ne bih to potencirao. On je opet pravovremeno istrčao, ali situacija je ipak bila malo drugačija od one prve i po mom stajalištu je na tu loptu trebao ići nogom”, izjavio je Gabrić na Dalmatinski portal.

Napadač Dinama Mario Gavranović u 80. minuti promašio je gol kod izvođenja kaznenog udarca.

“Fenomenalan je bio Letica, napravio mu je fintu u desnu stranu pa se vratio. Praktički ga je usmjerio gdje će pucati. Svaki pravi pucač gleda vratara, Gavranović je pokušao gađati tik uz stativu, ali je promašio. Bez obzira na kazneni udarac, ukupno je Letica bio sjajan, smiren, pravovremen”, zaključio je bivši vratar.