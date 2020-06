LEGENDARNI NOGOMETAŠ PREMINUO OD POSLJEDICA KORONAVIRUSA: Umro je nekoliko sati prije odlaska na liječenje

Vjerojatno najslavniji irački nogometaš svih vremena i svakako jedan od velikana azijskog nogometa Ahmed Radhi, preminuo je zbog komplikacija nastalih nakon zaraze koronavirusom.

Bolest je mu je dijagnostiricrana prije tjedan dana, ali u međuvremenu su se stvari zakomplicirale i Radhi je preminuo nekoliko sati prije planiranog leta u Jordan gdje je trebao nastaviti liječenje.

Corona just killed the Iraqi Legend Ahmed Radhi, the player who scored the only Iraqi goal in FIFA World Cup in Mexico 1986 vs Belgium

