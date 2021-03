Legendarni engleski nogometaš i bivši reprezetativac, a sada televizijski voditelj, Gary Lineker često na društvenim mrežama komentira dohađaje u nogometu.

Lineker se oglasio i tijekom utakmice Engleske i San Marina u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022.

Engleska je u toj utakmici u 17 minuta zabila tri pogotka slabašnom San Marinu, što je potaknulo Linkera da predloži jednu promjenu koja bi bitno promijenila sustav kvalifikacija.

“Sigurno smo došli u fazu u kojoj bi najslabije momčadi trebale igrati međusobno kako bi se kvalificirale u kvalifikacije i izborile pravo da igraju na ovoj razini. Ovo što se sada događa je postalo besmisleno”, napisao je.

Surely we’ve reached the stage where the lowest ranked nations should play amongst themselves to qualify for the right to play at this level. It’s become absurd. @FIFAWorldCup

