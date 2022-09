Legendarni Nijemac poslao poruku Kovaču:

Bivši izbornik hrvatske reprezentacije Niko Kovač od ove sezone sjedi na klupi njemačkog prvoligaša Wolfsburga i njegov start na kormilu "vukova" bio je, u najmanju ruku, jako zanimljiv.

Što se tiče rezultata, Wolfsburg je definitivno zakazao i nakon šest odigranih kola u Bundesligi nalazi se na 16. mjestu sa samo pet osvojenih bodova.

No, to nije jedini problem koji muči Niku.

Kovač je, naime, nakon posljednjeg susreta u Bundesligi odlučio izbaciti iz momčadi slavnog napadača i nekadašnjeg reprezentativca Maxa Krusea. Kruse, koji je za "Elf" odigrao 14 utakmica i zabio četiri gola, nije u bog zna kakvoj formi i Kovač nije oduševljen njegovim zalaganjem pa ga je prekrižio.

"Od Krusea nismo vidjeli nikakvu želju, a kao trener to moraš vidjeti. Zato smo donijeli odluku, više neće igrati za klub u budućnosti", rekao je Kovač pred kamerama Sky Sportsa.

Sport Bild usto navodi kako kod Kovača važe izuzetno stroga pravila i da se najviše pozornosti posvećuje fizičkoj pripremi i disciplini, a Kruse očito nije ispunio ta očekivanja.

Kruse je za Wolfsburg potpisao, po drugi put u karijeri, u siječnju ove godine i ugovor mu istječe sljedećeg ljeta, a on je vrlo brzo odgovorio Kovaču na opasne i komentirao je odluku.

"Nakon što sam započeo dvije utakmice ove sezone ova je vijest došla kao iznenađenje, ne samo za mene, nego i sve. Došao sam u Wolfsburg prošlog siječnja da bih pomogao i mislim da sam to napravio tijekom druge polovice prošle sezone. Mislim da svatko tko me poznaje zna da sam uvijek davao sve od sebe za klub za koji sam igrao. Ne mislim samo ovdje, nego svugdje gdje sam igrao zadnjih 12 godina. Ja ću sam odlučiti kada je došao moj kraj igranju u Bundesligi, nitko drugi to neće odlučiti za mene", rekao je Kruse.

Ubrzo je taj sukob između Kovača i Krusea prokomentirao legendarni njemački nogometaš Lothar Matthäus, koji nije skrivao da ga je ta situacija jako iznenadila.

"Tajming potiče na pitanja. Ako više ne trebaš Krusea, možeš mu to reći u prijelaznom roku", rekao je Matthäus za Sky90 te se potom odgovorio na pitanje gdje je pošlo po krivu između njih dvojice:

"Pretpostavljam da se nešto dogodilo u posljednja dva ili tri dana. Kruse i Kovač nisu nikad bili kompatibilni. Niko Kovač želi igrače koji su sto posto u treningu, trče i koji ‘jedu travu‘. Max Kruse je umjetnik, genije na svoj način."