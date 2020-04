LEGENDARNI NIJEMAC POLUDIO: Nije htio šutjeti; ‘To me strašno živcira’

‘Otkad sam Bayernu svi pregovori bili su povjerljivi, nikada ništa nije izašlo u javnost’

Kapetan Bayerna vratar Manuel Neuer (34) izjavio je da ga nervira što u javnost cure detalji pregovora oko novog ugovora, objavili su njemački mediji.

Manuel Neuer macht seinem Ärger Luft über Vertragsverhandlungen https://t.co/nM26UyG1aa pic.twitter.com/ZBBZX4aWAj — News-Blog (@tosnewsblog) April 20, 2020

‘Otkad sam Bayernu svi pregovori bili su povjerljivi, nikada ništa nije izašlo u javnost’

“Otkad sam Bayernu svi pregovori bili su povjerljivi, nikada ništa nije izašlo u javnost. No, sada se stalno u medijima pojavljuju informacije, koje su često netočne, i to me živcira”, izjavio je Neuer, koji je 2011. iz Schalkea prešao u Bayern.

Der Vertrag von Torwart Manuel Neuer läuft beim Rekordmeister FC Bayern München im Sommer 2021 aus, seit Wochen diskutiert man über eine Vertragsverlängerung. Aber diese stockt seit langem. https://t.co/PedXkYFVbR pic.twitter.com/ZYZtYq0zFS — Fussballsassie (@FussiForum) April 20, 2020

Neuer traži petogodišnji ugovor i plaću od 20 milijuna eura po sezoni

Njemački mediji navode da Neuer traži petogodišnji ugovor i plaću od 20 milijuna eura po sezoni, a njegov menadžer Thomas Kroth demantirao je takve tvrdnje, kazavši da Neuer ne postavlja uvjete koji bi bili nerealni i koji bi financijski ugrozili klub u vrijeme krize zbog koronavirusa.

Ako pregovori propadnu Neuer bi mogao otići iz Bayerna već ovog ljeta.