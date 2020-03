LEGENDARNI NIJEMAC NAMJEŠTA KOVAČU SAVRŠEN POSAO: ‘Niko je seksi trener i on bi im baš odgovarao’

‘Kovač ima životopis koji pokazuje da je sposoban za to’

Legendarni njemački nogometaš, svjetski prvak s Elfom i osvajač Zlatne lopte, Lothar Matthaus, inače je veliki obožavatelj Nike Kovača i sada je odlučio malo mu pomoći pri pronalasku novog posla.

Matthaus je uvijek štirio Kovača i pružao mu podršku, a sada je odlučio malo požuriti moguće mu poslodavce da ga što prije angažiraju. Prije nekoliko mjeseci pisalo se o mogućnosti da Niko Kovač preuzme Herthu. Privremeni trener Jurgen Klinsmann napustio je klupu prije nekoliko tjedana i tada se nagađalo da će ih uzeti Kovač, ali to se nije dogodilo i trenutno je favorit za klupu Bruno Labbadia.

‘Kovač je više seksi’

Međutim, Matthaus misli da Labbadia nije pravi izbor te da bi trebali krenuti po Kovača. “Bruno se pokazao jako dobrim u svakom klubu u kojem je bio i kao igrač i kao trener. Ima puno iskustva i osjećaja s igračima, a u Wolfsburgu, njegovom zadnjem klubu, ostvario je sjajne rezultate, ali… Niko je puno više seksi i on bolje paše Herthi”, rekao je Matthaus.

Zatim je pojasnio i zašto tako misli. “Hertha ističe kako želi postići velike stvari. Kovač ima životopis koji pokazuje da je sposoban za to. Eintracht je vodio do osvajanja Kupa, Bayern do duple krune. Osim toga, Niko i Hertha su savršeni par. On je rođen i odrastao u Berlinu, Hertha je njegov matični klub s kojim ima sjajne odnose. Ne znam kakve ponude Niko ima, ali ja bih ga bez razmišljanja angažirao da sam na mjestu Herthine uprave”, zaključio je.