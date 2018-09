LEGENDARNI MODRI NAPADAČI ZA NET.HR NAJAVLJUJU NAJVEĆI HRVATSKI DERBI: ‘To je nešto posebno, za to se živi’

Razgovarali smo sa Šokotom i Cvitanovićem uoči današnjeg derbija na Poljudu

Kad smo razmišljali tko bi nam mogao najaviti današnji veliki derbi hrvatskog nogometa, sraz Hajduka i Dinama na Poljudu (16.30), vodili smo se mišljenjem da naši sugovornici moraju biti napadači koji znaju kako je to zabiti u derbiju.

Odmah su nam na pamet pala dvojica Dinamovih bivših topnika. Tomo Šokota i Igor Cvitanović. Modri asevi, svaki u svoje doba, svatko ima svoju nogometnu priču u Maksimiru…

Tresli protivničke mreže

Karijere su im se ispreplele 2001., kad su igrali za Dinamo. Prema neslužbenim statistikama Cvita je zabio preko 300 golova, a prema službenoj statistici zabio je ravno 165 golova u službenim utakmicama, što ga čini jednim od najuspješnijih strijelaca u povijesti kluba.

Šokota je, pak, za Dinamo postigao 74 pogotka i bio je miljenik navijača. Ostao je to i danas, dio je sjajne priče Futsal Dinama.

Navijači pamte majicu

Bad Blue Boysi ne zaboravljaju njegovu majicu na Poljudu 2001. godine na velikom derbiju između Hajduka i Dinama, kad je prilikom proslave pogotka skinuo dres i otkrio navijački slogan zagrebačkih navijača ‘Uvijek kontra Splita’, kao i pokazivanje iste u Osijeku zbog čega je zaradio i kaznu od 10 000 kuna.

Sedamnaest godina poslije za Net.hr najavljuje novi derbi dva najuspješnija hrvatska kluba i vraća nas u doba kad je on zabijao Hajduku…

‘Za derbi se živi’

“To je prekrasan osjećaj, to je ono za što se trenira sve ove godine, za što se živi. Ipak je to najveći derbi, nešto što svi gledaju i gdje se u biti i stvaraju igrači i vidi tko je, gdje i što može”, kazao nam je u uvodu razgovora Tomo Šokota i nastavio pričati kako je njemu bilo, kako je to zabiti Hajduku u derbiju…

“Ma to je jedan poseban osjećaj. Od tog prvog derbija od kojeg sam postao igrač, svi su me nekako drugačije gledali. U prvoj utakmici kad sam ušao u momčad zabio sam gol u utakmici za pobjedu 2-0. Bilo je to kad je Zoran Vulić još igrao, 1996. ili 1997. godine. U tom susretu je još strijelac bio i Krznar“.

Modri posljednji put slavili na Poljudu 22. travnja

Dinamo je posljednji put pobijedio na Poljudu kad je Nikola Jurčević bio trener. Zbilo se to 22. travnja ove godine, Mario Gavranović pogodio je dva puta, završilo je 2-1 za Modre, pogodak Caktaša nije pomogao Hajduku koji je nakot toga počeo tonuti.

Vulić prodrmao i oživio momčad

Potonuo je bijeli brod sve do osmog mjesta, prodrmao se Poljud kao rijetko kad prije, Željko Kopić otišao je s mjesta trenera Hajduka, a zamijenio ga je iskusni Zoran Vulić, klupska legenda koja je svojim dolaskom probudila momčad, razdrmala ju i vratila putevima pobjeda.

U posljednje tri utakmice, u prvenstvu protiv Rudeša 3- i Istre 1961. 4-2, te u Kupu protiv Vrapča, hajdukovci su ostvarili tri pobjede.

‘Hajduk može iznenaditi Dinamo’

“Mislim da Hajduk može iznenaditi Dinamo. Oni su psihološki sad puno bolje, malo su bili pali zbog svega što im se izdogađalo, makar smatram kako je Kopić dobar trener ali jednostavno nije išlo, ništa tu nije štimalo. Vulić poznaje Split, poznaje Hajduk, poznaje većinu tih igrača tako da smatram kako je on najbolje rješenje. Ipak treba osjetiti Split, tu atmosferu, nije to lako. Kopić je kao stabilan stručnjak došao u sredinu koja je malo specifična, u kojoj treba voditi momčad netko tko to poznaje najbolje. Vulić je po meni idealan za tako nešto”, objašnjava nam Šokota.

‘Sigurno će biti jedna zanimljiva utakmica’

Cvitanović također smatra kako Hajduk svakog može pobijediti u derbiju, ali ističe kako je u ovom trenutku Dinamo u prednosti…

“Modri igraju bolje, na prvom su mjestu, Hajduk zaostaje. Međutim, to u derbijima ništa ne znači. Vulić je sigurno podignuo momčad i sigurno će biti jedna zanimljiva utakmica. Očekivanja? Da gledamo dobar nogomet. Drugo, da bude dobar ambijent i treće da ne bude repova. To manje – više svi želimo, a onda će na kraju uvijek svatko navijati za svoj klub i da njegovi ljubimci pobjede”, priča nam Igor Cvitanović i prisjeća se kako je to bilo igrati protiv Hajduka i zabiti…

‘Uvijek je najvažnije bilo da tvoja momčad pobijedi’

“Lijepo je uvijek zabiti, pogotovo u derbiju. No, uvijek je najvažnije bilo da tvoja momčad pobijedi, da momčad igra dobro. Onda je na kraju tko zabije manje važno. Još k tome ako pobijediš i igra se dobro i ti zabiješ, onda je tvoja sreća još i veća”.

Za kraj je Cvita zaključio:

“U derbiju se nikad ne zna što može odlučiti, inspiracija pojedinca može svakako, ali generalno kolektiv je taj koji odlučuje o pobjedniku. Tko bude imao više raspoloženih igrača i tko bude imao manje loših igrača, taj će vjerojatno pobijediti u ovoj utakmici”.