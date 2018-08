LEGENDARNI MODRI AS OTKRIO NAM JE DETALJ KOJI BI DANAS MOGAO ODLUČITI: Zbog ovog su Young Boysi zreli za poraz

Uoči utakmice godine za Dinamo porazgovarali smo s legendarnim plavim golgeterom Igorom Cvitanovićem

Tu 1997. svaki zaljubljenik u plavu boju posebno pamti. I danas, 21 godinu poslije, utakmice Modrih iz toga vremena prepričavaju se. Nakon što je Dinamo poput vlaka pregazio beogradski Partizan 5-0, te u sljedećem pretkolu Lige prvaka nesretno ispao od Newcastlea u produžetku, Dinamo je žždrijeb u prvom kolu tadašnjeg Kupa Uefa spojio sa švicarskim Grasshopperom…

Na krilima Cvitanovića i Prosinečkog protutnjali Zürichom 1997.

U prvoj utakmici u Zagrebu završilo je nevjerojatnih 4-4, da bi u uzvratu u Zürichu Dinamo upisao jednu od najvećih gostujućih pobjeda u svojoj povijesti.

Modri su na krilima Cvitanovića i Prosinečkog protutnjali Zürichom. U Zagrebu je Dinamo bio puno bolji, čak vodio 3-1 i 4-3, ali spletom nesretnih okolnosti utakmica je završila neodlučenim rezultatom. Golove u Zagrebu, sjetit će se stariji navijači i kroničari kluba, postigli su Viduka, Šarić, Prosinečki i Cvitanović.

Dinamu je u Zürichu igrala samo pobjeda i ona je ostvarena na najljepši mogući način. U toj utakmici briljirao je Cvita koji je zabio tri gola. Danas Dinamo protiv Young Boysa igra uzvratnu utakmicu playoffa Lige prvaka, utakmicu “biti ili ne biti”.

Aktivan rezultat iz Berna jamči veliku priliku u Maksimiru

Aktivan rezultat iz Berna od 1-1 jamči mu veliku priliku protiv momčadi koja je opasna, ali koja nije toliko goropadna na gostujućim terenima. Stadion će biti pun, gotovo 30 000 navijača bodrit će plave na putu prema nogometnoj eliti, a Dinamu će trebati jedna velika noć, kakvu su već imali protiv Švicaraca tijekom povijesti. Trebat će Modrima i raspoloženi igrači, kao što je te 1997. bio raspoložen Cvitanović…

“Bio je to plod dobre igre svih nas, posebno u uzvratu u Zurichu gdje smo pobijedili 5-0. Recept za danas je vrlo jednostavan, ponašat se i disati kao ekipa, cijelo vrijeme, poštovati sve što trener traži od pojedinca i onda vjerojatno neće biti problem jer Dinamo je kvalitetnija momčad, ima kvalitetnije pojedince. Uvjeren sam da Dinamo može proći”, kazao nam je legendarni plavi as Igor Cvitanović i otkrio nam jedan detalj koji bi danas mogao odlučiti o putniku u Ligu prvaka:

‘Njihov najveći forte me taj domaći teren’

“Mi smo uvijek skloni podcijenjivanju protivnika. Govorim općenito, ne sad konkretno za dinamovce. Ne treba nikoga podcijenjivati, posebno ne Švicarce. Oni su jako dobri, ali njihov najveći forte me taj domaći teren. Oni su najjači kad igraju kod kuće. Imaju umjetnu travu koja je jako brza, koju oni još poljevaju tako da bude brža. Puno se momčadi ne može prilagoditi na takav način terena. U gostima nisu toliko goropadni i vjerujem da će Dinamo na domaćem terenu uz podršku koja će, vidimo i sami prema interesu, biti fantastična, uspjeti dohvatiti Ligu prvaka”.

Dugo u Zagrebu nije vladala takva navijačka groznica za Dinamo. Nakon dugo vremena, Maksimir je rasprodan, u utorak je klub pustio još dodatnih 650 ulaznica za Sjever dolje. Očekuje se kako će na Maksimiru biti oko 30 000 ljudi…

‘Ova momčad ima glavu i rep’

“Ja sam oduševljen, volio bih da je tako na svim utakmicama. Dinamova ekipa i trener Bjelica pokazali su da im treba vjerovati, da im treba dati podršku. Ljudi su to osjetili i Dinamo će danas imati veliku navijačku podršku”, rekao nam je Cvita i prokomentirao dobar posao Nenada Bjelice na klupi hrvatskog prvaka…

“Bjelica je u ovu momčad donio jednu drugačiju perpektivu i profil igrača koji njemu odgovaraju po načinu rada. To se vidi svakog dana. Ova momčad ima glavu i rep, napreduje iz dana u dan. Jedna dobra karakteristika je i ta da u Bernu nakon primljenog gola nisu gubili glavu i to je samo odraz kvalitete momčadi, vjere jednih u druge i kvalitetnog rada. Sve to je jedan dobar miks i Modri mogu puno više”, objašnjava nam Cvitanović koji bi Dinamu itekako danas dobro došao. Naravno, onaj Cvita od prije dvadeset godina kad je bio igrač koji je, prema neslužbenim statistikama zabio preko 300 golova, a prema službenoj statistici zabio ravno 165 golova u službenim utakmicama za Dinamo, čime se nalazi na trećem mjestu vječne ljestvice strijelaca, iza Franje Wölfla i Augusta Lešnika, a neposredno ispred Slavena Zambate i Dražana Jerkovića…

Najveći navijač Dinama

“Prošla su ta vremena kad sam ja igrao nogomet. Da sam jedno 20 godina mlađi i mršaviji onda možda. Ovako… malo godinE, malo kile. Ne ide to više, 48. kuca na vrata. Bit ću na tribinama danas najveći navijač Dinama, u to možete biti sigurni. Ja sam uvijek Dinamov najveći navijač”, zaključio je Igor Cvitanović.