LEGENDARNI KOŠARKAŠ ŠALJE PRIVATNI AVION PO BJELICU? Pod hitno ga žele u svom klubu, a već su mu složili i stručni stožer

Zaposlili su Mirsada Turkcana, bivšeg košarkaša BiH korijena, da na sve moguće načine pridobije povjerenje Bjelice

Otkako je sporazumno raskinuo ugovor s Dinamom, trener Nenad Bjelica spominje se uglavnom samo u kontekstu preuzimanja Fenerbahčea. Turski je velikan iskazao želju za Bjelicom vrlo brzo nakon što se doznalo sa otkazu u Dinamu, a čini se kako su izuzetno uporni te da bi hrvatski trener zaista mogao i doći.

Bjelica je, kako piše turski Fotospor, velika želja čelnika kluba, zaposlili su Mirsada Turkcana, bivšeg košarkaša BiH korijena, da na sve moguće načine pridobije povjerenje Bjelice i uvjeri ga da dođe u klub. Turkcan je u Fenerbahčeu savjetnik i baš je on predsjedniku Aliju Kocu predložio Nenada Bjelicu.

Složili mu stožer

Turci tvrde kako je Fener već složio i stručni stožer Bjelici, a među njima bi trebao biti Rene Poms, desna ruka hrvatskog trenera, no trebao bi tu biti i Demirel Volkan, bivši vratar Turske i Fenerbahčea. Iskočilo je i još jedno zanimljivo ime. Naime, turski mediji tvrde kako bi se Bjelici na klupi u ulozi asistenta trebao priključiti i legendarni BiH nogometaš Elivr Baljić koji je trenutno bez posla, a prije je bio pomoćnih Safetu Sušiću u Akhisarsporu.

No, pandemija koronavirusa uvelike otežava ovaj posao Fenerbahčeu jer su granice zatvorene i ne smije se putovati, odnosno, smije, ali se mora prolaziti kroz karantenu koja traje 14 dana. No, u Feneru su se dosjetili da bi mogli poslati privatni avion za Austriju, gdje hrvatski trener boravi, ali za to će pak trebati posebnu dozvolu. No, Fotospor pak uvjerava kako ta dozvola, iako u mora odobriti državni vrh, ne bi bila preveliki problem.