LEGENDARNI KAPETAN JE PRAVI GOSPODIN: Malo je onih koji bi ovako postupili nakon takve drame; Ovo niste vidjeli na TV-u

‘Mene je ova utakmica vratila na onaj poraz od Turske. Sve sam to već prošao’

Podsjetio nas je jučer na dvije stvari. Prvo kako je bilo bolno ono ispadanje od Turske u četvrtfinalu Eura 2008. godine. Drugo, koliki je – gospodin! Priča o Šahtaru bez legendarnog kapetana Vatrenih Darija Srne (37) ne može se pričati. Metkovac je danas pomoćni trener ukrajinskog kluba, ali ne samo to, on je jedan od onih koji se brine za sportsku politiku.

‘Žao mi je Dinama, ali mi je drago zbog nas’

Srna s Rynatom Ahmetovom, predsjednikom Šahtara, ima poseban, prijateljski odnos. Ahmetov mu vjeruje i Darijo je jedan od malobrojnih ljudi u klubu koji ga u svako doba dana može telefonom kontaktirati. Nakon povratka njegove momčadi u posljednjim trenucima utakmice protiv Dinama (3:3) Srna je bio, naravno, sretan, ali nije to htio previše pokazivati zbog poštovanja prema Dinamu…

“Mene je ova utakmica vratila na onaj poraz od Turske. Sve sam to već prošao, prema tome… Na Maksimiru smo bili dosta bolji nego u Harkivu. U nekim smo trenucima kontrolirali utakmicu bolje nego Dinamo. Poveli smo 1:0 i onda ponovili istu pogrešku. Najiskusniji igrači dobivaju drugi žuti karton, znači crveni. Trebali smo s našim iskustvom i kvalitetom preuzeti utakmicu. Zahvaljujem se publici, bio je prekrasan ambijent. Žao mi je Dinama, ali mi je drago zbog nas. Pokazali smo karakter i u tri minute zabili dva gola. Prema tome, sreću treba zaslužiti”, rekao je Darijo Srna okupljenim novinarima u MIX zoni i na novinarsko pitanje je li ikad doživio ovako nešto da je otišlo u njegovu korist, kazao je:

‘Ovo je bila sreća, ali sreću treba zaslužiti’

“Jesam, sad prvi put. I je, ovo je bila sreća, ali sreću treba zaslužiti. Nakon što je Moro dobio drugi žuti odmah smo imali čisti zicer, ali Livaković je to obranio. Najbolju šansu smo imali kad smo gubili 3:1. Imali smo i prečku… Mislim da je ovo jedan težak psihički udarac za Dinamo. To su ipak mladi dečki koji su bili na pragu prolaska u drugu fazu Lige prvaka. To je jako težak udarac za njih. Mi smo dobili samopouzdanje nakon ova dva gola i sve je otvoreno. I Atalanta može biti druga, i Šahtar kao i Dinamo. Prema tome, neizvjesno do samog kraja”, izjavio je Darijo Srna i naglasio:

“Mislim da smo trebali utakmicu privesti ranije kraju. Otvorili smo dobro, imali 1:0, napravili opet katastrofalne greške koje se ne opraštaju u Ligi prvaka. Sreća neće trajati dugo. Igrao sam puno utakmica, nekad nemaš sreće. Nogomet je čudna igra. Atmosfera je bila prekrasna, čitav Zagreb i Hrvatska disali su za Dinamo. Znate, teško je s klupe davati upute igračima. Učim se, ispred mene je dug put. Ne mogu sjediti miran na klupi pa sam reagirao na odluke, to ne ide iz mene… Teško je danas biti sudac, pogotovo s VAR-om. Ovaj zadnji penal bio je čisti nad Pjatovu, koliko sam ja vidio. Znao sam zašto ga je sudac svirao. Ja sam mislio da je bio na Tajsonu, jer sam pričao s Tajsonom pa mi je rekao da je bio penal. Gledam VAR a tamo pokazuju Pjatova”, objasnio je Darijo Srna koji je nakon davanja izjava samo za Net.hr izdvojio trenutak vremena kako bi vašem novinaru odgovorio na par pitanja. To možete vidjeti u priloženom videu dolje od 30:28…

‘Dinamovci su doživjeli nešto što sam ja davnih dana doživio protiv Turske’

“Niti jednom mi nije došlo skinut se i ući u igru jer znam da to ne mogu napraviti, ne mogu ući u igru. Pomirio sam se u glavi s tim. Utakmica je bila odlična, za navijače, puno golova, neizvjesnosti, nogomet je ponovno pokazao da je čudan sport. Čestitao bih svojim dečkima, još jednom bi htio istaknuti da mi je žao igrača Dinama. Oni su doživjeli nešto što sam ja davnih dana doživio protiv Turske. To je bolno i jedan veliki psihološki udarac za sve njih. No, moraju se dići, moraju pokazati karakter. Svi su oni mladi, veliki talenti, iz ovog moraju izaći još jači. Borit ćemo se s Atalantom i Dinamo za to drugo mjesto u skupini”.

Upitali smo Darija što je bio ključ Šahtorovog come-backa u dvije minute?

“Karakter i sreća. Bez sreće ne možeš danas osvojiti ništa. Niti jedan veliki trofej ne osvaja se bez sreće. Nažalost, ne možeš se osloniti na sreću. Što se tiče atmosfere, bila je fantastična. Svaka čast Dinamu na organizaciji i želimmu puno sreće. Ne sjećam se kad sam zadnji put igrao na ovako puno Maksimiru. Ali je lijepo bilo biti ovdje, vidjet kako se klupski nogomet u Hrvatskoj vratio”.