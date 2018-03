LEGENDARNI IVICA OLIĆ ZA NET.HR: ‘Za mene u ovoj čitavoj priči oko reprezentacije postoji samo jedan interes, a on je plasman u Rusiju”

Proslavljeni bivši hrvatski nogometaš Ivica Olić (38) započeo je novo poglavlje u svojoj sportskoj karijeri. Legendarni Ola postao je Dalićev pomoćnik na klupi Vatrenih.

Na presici se pojavio dobre volje. Svjestan važnosti nadolazećih susreta protiv Grčke i konačnog cilja u vidu plasmana na SP u Rusiju sljedećeg ljeta, fokusiran je samo na – Hrvatsku.

Ivica Olić posljednju utakmicu za Vatrene odigrao je 13. listopada 2015. Bilo je to protiv Malte u gostujućoj pobjedi 1-0. Bivši izbornik Ante Čačić bio je najavio da na Euro neće voditi igrače koji nemaju kontinuitet nastupa, a Olić, koji je u sezoni 2013./2014. bio spasitelj HSV-a, od reprezentacije se, nakon 14 godina igranja za Vatrene, 104 nastupa i 20 golova i službeno oprostio početkom ožujka 2016. emotivnim pismom.

Hrvatski napadač Ivica Olić oprašta se od dresa Vatrenih. Ola legendo hvala ti za sve! https://t.co/n4n13hsCsy pic.twitter.com/mY5aH2fg7o — HNS | CFF (@HNS_CFF) March 2, 2016

Sad nakon godine i pol, dvije od zadnje utakmice, Olić je ponovno u “starom jatu”…

Ponovno u ‘starom jatu’

“Velika je čast ponovno biti dio reprezentacije. Ali i velika obveza. Nemamo puno vremena u ove dvije utakmice za treninge. Provest ćemo vrijeme u praćenju igraća i vjerovati u to da će nas ozljede zaobići i da će svi doći zdravi na okupljanje. Da ćemo imati sve igrače s kojim izbornik Dalić raspolaže na broju. Prije svega se moramo dobro psihološki pripremiti za ovaj ‘rat”. Čuo sam se s nekim bivšim suigračima u reprezentaciji, ipak sam skoro sa svima do ‘nedavno’ igrao u reprezentaciji. Gajimo prijateljski odnos još iz svlačionice”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Ivica Olić i nastavio:

Nova uloga

Igrači su dobro prihvatili moju novu ulogu. Meni je drago biti tu i dat ću sve od sebe za plasman Hrvatske na SP. Kao što znamo, od osam reprezentacija samo će četiri izboriti turnir. I nadam se da će Hrvatska biti među putnicima za Rusiju. Razgovarao sam sa Baždarevićem i ovim putem mu zahvaljujem na suradnji. Prije svega, mene i izbornika zanimalo je njegovo viđenje dviju odigranih utakmica protiv Grčke. Jer ipak je to analiza jedna prije i poslije. Ukratko, upoznati smo s nekim stvarima. Ali o kojim stvarima se radi bi zadržali za nas. U kontaktu smo s izbornikom Belgije. No, pustimo sad sve to. Najbitnije da mi budemo pravi, da Hrvatska bude prava i to je formula uspjeha. Da optimizam i igru gradimo na drugom poluvremenu utakmice protiv Ukrajine u Kijevu. U tom slučaju, možete biti sigurni da će se Hrvatska plasirati na Mundijal”.

Olić i na klupi dodatni impuls igračima

Olićeva prisutnost u stožeru Vatrenih bit će, između ostalog i dodatni impuls igračima na travnjaku. Takva je, bar, zamisao Zlatka Dalića i društva…

“Nema se puno vremena. Plan je obaviti razgovor, bazirat ćemo se na razgovore, motivaciju… To će biti moj zadatak. Ja i moji suradnici maksimalno ćemo se posvetiti tom poslu da igrači budu sto posto unutra i daju svoj maksimum”.

Olić je tijekom svoje karijere postao jedan od simbola požrtvovnosti i upornosti, te primjer kako se izvanrednim trudom i zalaganjem mogu postići i najveći nogometni uspjesi. Navijači su ga zavoljeli, najdraži dres, onaj hrvatski, uvijek mu je bio natopljen znojem…

‘Moramo proći Grčku i atmosfera će se bitno popraviti’

“Kad sam dobio poziv iz reprezentativnog stožera nisam razmišljao niti se dvoumio sekunde. Moram priznati, srce je jače počelo udarati… Predivne uspomene vežu me za reprezentaciju. Pa i onda kad sam se ozlijeđivao… Puno je tu bilo veselja, radosti, pobjeda… Bilo je tuge i suza, ali ipak manje”, nasmijao se Olić, zastao, zamislio se na trenutak i kazao:

“Moje najveće ozljede koje sam zadobio zaradio sam igrajući za Hrvatsku. Naravno da su emocije ogromne. Reprezentacija za mene bila je i ostat će svetinja. Za mene u ovoj čitavoj priči oko reprezentacije postoji samo jedan interes. A to je da Hrvatska izbori plasman na završnu smotru najboljih reprezentacija svijeta. Želim sad ovim putem kazati kako ćemo mi učiniti sve da popravimo prvo atmosferu u reprezentaciji. Budite sigurni, ako izborimo plasman, za osam mjeseci, čitava nacija će drhtati za Hrvatsku. Takav smo narod mi Hrvati. Brzo padnemo u depresiju, ali isto tako brzo padamo u euforiju. Moramo proći Grčku i atmosfera će se bitno popraviti”.

Grčka i granitna obrana

I što je do sad Ivica Olić uspio “snimiti” u igri Grčke?

“Naveo bi njihove glavne karakteristike. Grčka je poznata kao čvrsta ekipa koja bazira svoju igru i tradiciju, već dug godina, na tom obrambenom bloku koji oni to dobro rade. Obrana im je sigurno jedna od jačih strana. Uz to, imaju vrhunskog napadača kao što je Mitroglou, jako su kompaktni, znaju što mogu i njihov dugogodišnji izbornik je to sve posložio jako dobro. No, mi ipak imamo puno veći broj vrhunskih igrača od njih i mi ćemo u 180. minuta naći rješenje i da ćemo otići u Rusiju”, zaključio je Olić.