LEGENDARNI IKER CASILLAS ZAVRŠIO KARIJERU: Ispisao je nogometnu povijest; ‘Ostvario sam svoje snove’

Iker Casillas završio nogometnu karijeru u 39. godini

Jedan od najboljih golmana svih vremena Iker Casillas završio je nogometnu karijeru u 39. godini, javlja ugledni britanski BBC. Casillas je javnost obavijestio o završetku karijere putem Twittera…

“Ostvario sam svoje snove i koračao sam putem kojim sam htio. Bio je to put o kojem sam sanjao”.

Iker Casillas has retired from football at the age of 39. More: https://t.co/uEUlMLu2cz #bbcfootball pic.twitter.com/1Zctut6Rx6 — BBC Sport (@BBCSport) August 4, 2020

Official Announcement: Iker Casillas#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 4, 2020

‘Od srčanog udara neke su se stvari promijenile u mojem životu’

Legendarni španjolski golman branio je u portugalskom velikanu Portu, od kojeg se oprostio s duplom krunom, a u nogometnu mirovinu odlazi nakon 21 godine profesionalne karijere koju je započeo u Real Madridu C nakon čega se ubrzo probio do prve momčadi s kojom je ispisao nogometnu povijest i ušao u krug najboljih vratara ikad. Casillas je 2019. preživio srčani udar na treningu Porta i nakon toga više nikad nije bilo isto. I sam je to priznao…

“Od srčanog udara neke su se stvari promijenile u mojem životu, posebno u mojoj glavi. Svakom trenutku počeo sam davati veću pozornost i vrijednost. Počeo sam drukčije gledati na život jer nekad ne cijenimo ono što imamo i ne vjerujemo da možemo usrećiti druge ljude”, rekao je prije godinu dana pa dodatno objasnio:

‘Nakon srčanog udara mjesec dana sam se bojao uopće hodati, spavati i činiti bilo kakav fizički napor’

“Nakon srčanog udara mjesec dana sam se bojao uopće hodati, spavati i činiti bilo kakav fizički napor kako opet ne bi do toga došlo. Bilo je jako teško i osjećao sam se tužno i uplašeno. Međutim, sada je drukčije i dobro sam. Slušam liječnike i samo oni mogu reći što mogu, a što ne.”

Iker Casillas has the most iconic of photo albums 🏆📸 pic.twitter.com/PYotjXogE6 — B/R Football (@brfootball) August 4, 2020

Za Real Madrid Iker Casillas nastupio je 725 puta u svim natjecanjima od 1999. do 2015., a za Porto je od 2015. do 2020. imao 156 utakmica. Predstavljao je i Španjolsku 167 puta te bio kapetan reprezentacije s kojom je osvojio SP 2010. te dva Europska prvenstva 2008. i 2012.

👋 Iker Casillas = the best goalkeeper you've seen? Three-time winner 🏆🏆🏆

Most clean sheets in UCL history 🚫

1st player to feature in 20 seasons 🔝

Record 177 appearances 👏

2nd player ever to claim 100 wins in #UCL@IkerCasillas 🧤 https://t.co/iy8UJhzIKa pic.twitter.com/RbPqmyKIkD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 4, 2020

Od klupskih trofeja, Casillas u svojoj bogatoj riznici ima tri Lige prvaka s Realom (2000., 2002. i 2014.), pet La Liga (2001., 2003., 2007., 2008., 2012.), dva Kupa kralja, četiri španjolska superkupa, dva Uefina Superkupa, Fifino Svjetsko klupsko prvenstvo te dva Interkontinentalna kupa.

⛔️ For all the saves.

😍 For all the moments.

🎉 For all the celebrations.

🏆 For all the trophies.

💜 For all the Madridistas. 👏 #Grac1as, @IkerCasillas! 👏#LaLigaIcons pic.twitter.com/SO7cMxSoQl — LaLiga English (@LaLigaEN) August 4, 2020

S Portom je dvaput bio prvak Portugala te osvojio po kup i superkup.