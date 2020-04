LEGENDARNI HAMŠIK OTKRIO DETALJE ŽESTOKOG OKRŠAJA S HRVATOM: ‘Ne volim tučnjave, ali s njim nisam imao izbora’

‘Bio je jako mlad igrač, koji je tek stigao u Napoli iz Hrvatske, i možda nije razumio da treba napraviti korak unatrag’

Najveći igrač Napolija u novijoj povijesti, Slovak Marek Hamšik, izdao je autobiografiju i u njoj je otkrio kako je svojevremeno imao sukob s hrvatskim nogometašem Josipom Radoševićem.

Slovak, koji je odigrao više od 400 utakmica za Napoli i zabio čak 121 pogodak, dijelio je svlačionicu svojevremeno s Radoševićem, koji danas igra u danskom Brondbyju, a njih se dvojica baš i nisu slagali.

Radošević je stigao u grad podno Vezuva iz Hajduka za dva milijuna eura, a imao je tada samo 18 godina i vrlo jaku želju za dokazivanjem. No, čini se da je tu napravio veliku pogrešku.

“Bio sam kapetan i vođa, ali sam poštovao sve i uvijek pružao sve od sebe da se svi u svlačionici poštuju. No kad shvatite da netko misli da ste slabi zato jer često šutite, onda se toj osobi mora pokazati kako stoje stvari. Tako su neki bili uvjereni da mogu raditi što žele jer neću odmah reagirati. Međutim, kad prijeđu granicu, onda podignem glas, a ponekad i ruke”, stoji u biografiji Hamšika.

‘Nisam imao izbora’

Zatim je otkrio kako je jednom prilikom morao i fizički riješiti problem s Radoševićem. “Taj momak je bio previše nabrijan i drzak te je oštro startao na meni tijekom jednog treninga. Nakon toga se hvalio fizičkom dominacijom, a potom u svlačionici pokazivao što ima među nogama. Znate, ne volim tučnjave, ali s Radoševićem nisam imao drugo rješenje”, otkrio je Hamšik.

“Bio je jako mlad igrač, koji je tek stigao u Napoli iz Hrvatske, i možda nije razumio da treba napraviti korak unatrag, slušati i upijati te da to ne znači da nemaš karakter. Izgubio sam strpljenje i došlo je do fizičkog sukoba, a suigrači su ostali zapanjeni. Nikad me nitko nije vidio tako bijesnog u Napoliju”, zaključo je Hamšik.