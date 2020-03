Eduardo trenutno sa svojom obitelji živi u Brazilu, a, kako kaže, u sljedećim će mjesecima odlučiti gdje će i kako nastaviti svoju karijeru

Stigao je iz Brazila i postao legenda hrvatske reprezentacije. Priča Eduarda da Silve jedinstvena je u hrvatskom nogometu.

Sjećamo se svi kako je briljirao u dresu Vatrenih i zagrebačkog Dinama, njegovog velikog transfera u Arsenal i stravične ozljede koja je prekinula let tada velike nogometne zvijezde.

Ipak, nije sve bio idealno. Eduardo je trebao ići na Svjetsko prvenstvo 2006. godine, ali ga tadašnji izbornik Zlatko Kranjčar nije pozvao. Kako je sam Dudu ispričao, radilo se tu o neispunjenom obećanju.

BOBAN NAKON ODLASKA OTKRIO ŠTO SE STVARNO DOGAĐALO U MILANU: ‘Nisam znao da smo u Sjevernoj Koreji’

‘Nisam više vjerovao ljudima’

“Pogriješio sam jer sam vjerovao u Kranjčara. Nakon tog iskustva, nisam više vjerovao u ljude koji su u nogometu. Ja sam igrao kod Kranjčara protiv Izraela. Bio je to moj prvi nastup za reprezentaciju. U to doba igrao sam za mladu reprezentaciju. Ako pogledate statistike, zabijao sam sve pogotke za mlade. Jednom sam se vraćao s neke utakmice mlade reprezentacije, u zrakoplovu je pored mene sjeo Zlatko Kranjčar i obećao mi da ću ići na SP. Kazao mi je da za mladu moram igrati jer je to Slaven tražio. Bio sam tada najbolji igrač HNL-a. Ne znam zašto me nije zvao”, priznao je Eduardo u intervjuu za Večernji list.

“Nisam ljutit. Vidjeli smo se nekoliko puta, pozdravili smo se. To je nogomet i sve razumijem. Samo mi je smetalo što mi je u četiri oka kazao da će me pozvati”, rekao je legendarni Dudu.

Eduardo trenutno sa svojom obitelji živi u Brazilu, a, kako kaže, u sljedećim će mjesecima odlučiti gdje će i kako nastaviti svoju karijeru.