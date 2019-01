LEGENDARNI DUDU ZAVAPIO PRED NOVINARIMA: ‘Mogao sam im donijeti milijune, a oni su me odbacili!’

Bio je miljenik navijača u svakom klubu u kojem je igrao, a sada planira završiti karijeru

Bivši hrvatski reprezentativac Eduardo da Silva (35) sigurno je jedan od najpoznatijih igrača koji je imao priliku nositi dres poljske Legije. Bivši napadač Dinama, Arsenala i Šahtara u Poljsku je stigao prije godinu dana, ali nije uspio ostaviti dublji trag.

Tamo su ga vodila trojica trenera, Romeo Jozak, Dean Klafurić i Ricardo Sa Pinto, ali je ukupno odigrao samo 11 utakmica i nije uspio postići pogodak.

“Prvih nekoliko mjeseci nije bilo toliko loše. Znam da su me ljudi gledali kroz ono što sam napravio u prošlosti. Igrao sam za velike klubove i zabio puno golova. A ovdje? Siguran sam da prvi put karijeri nisam zabio u 10 utakmica zaredom. I za mene je to bilo iznenađenje. No, svoju bih situaciju usporedio s Olivierom Giroudom. Ni on nije postigao gol za Francusku na SP-u, a osvojio je naslov”, rekao je Eduardo za poljske medije.

Nije se proslavio u Poljskoj

“Kad sam dolazio u klub, ispričao sam im o svojem iskustvu i sposobnosti da jednim dodirom donesem milijune eura. To je dodir ili dodavanje koje nas mogu uvesti u Europsku ligu i čak Ligu prvaka. No, trener Dean Klafurić nije mi dao šansu”, kaže Eduardo i dodaje:

“Nakon toga za trenera je došao Sa Pinto koji me nakon dva treninga vratio u momčad. No ubrzo sam ispao s liste igrača koji mogu nastupati u ligi.”

Otkrio je i planove za nastavak karijere: “Sada živim u Rio de Janeiru. Uzeo sam pauzu od nogometa i ovdje posložio život. No želio bih se vratiti nakon nekoliko mjeseci pauze. Pronaći ću klub u Riju i još malo igrati ovdje.”