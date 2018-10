LEGENDARNI ĆIRO TVRDI DA ZNA RJEŠENJE ZA STANJE U HAJDUKU: ‘Njima treba istinski lider, a to je Igor Štimac’

Jedan od najvećih hrvatskih trenera u povijesti poznat je po tome što za svaki problem ima rješenje

Miroslav Ćiro Blažević bio je gost Večernjeg TV-a povodom sutrašnjeg ogleda Spartak Trnave i Dinama u Slovačkoj, a progovorio je i o brojnim aktualnostima iz hrvatskog nogometnog svijeta koje ovih dana muče javnost.

“Bez obzira na to što Spartak nije u najboljoj formi, treba biti oprezan. S trenerom Bjelicom apsolutno je pogođeno jer trener je najvažniji dio momčadi, a on je lider i znalac. Na terenu se vidi da ga momčad slijedi. Ovaj Dinamo budi optimizam i najvećim skepticima pa je za očekivati da će prezimiti u Europi što je bio san mnogima, ali nitko to već dugo nije napravio. Nastave li igrati ovako, dobivat će još više samopouzdanja”, rekao je Ćiro pa dodao:

“To što se događa ove sezone samo je potvrda da je u Dinamu sve dobro posloženo. Očekivanja su sad velika i nadam se da je Bjelica svjestan da zato mora biti posebno pažljiv jer baš u ovakvim situacijama vreba opasnost. Ako uspije prezimiti, on ulazi u elitu, u red najvećih trenera tog slavnog kluba.”

O Hajduku bez dlake na jeziku

Nakon Dinama dotaknuo se i Hajduka koji se nalazi u velikoj rezultatskoj krizi i nije daleko do toga da čak završi u zoni ispadanja ako poveže još koji loš rezultat. Međutim, trener svih trenera tvrdi kako i za taj problem ima rješenje, jednog čovjeka za kojeg smatra da je jedini koji može klub izvesti na pravi put.

“Njima treba jedan istinski lider, a to je Igor Štimac. Samo on može uvesti reda jer ima znanje, lidersku osobinu i autoritet. On se ne boji nikoga! Kad je on bio u klubu, sve je štimalo i borio se s rađanjem Mamića, a to je trebalo znati jer je Mamić imao i HNS i sve druge strukture na raspolaganju.”, istaknuo je legendarni izbornik Vatrenih.

Zna riješenje i za Rijeku

Kako ne bi sve ostalo samo na Hajduku, prokomentirao je Ćiro i stanje u Rijeci koja se nalazi u velikim problemima od odlaska Matjaža Keka, ponajviše na relaciji trener – navijači. Igor Bišćan nikako nije prihvaćen od Armade i to trenutno čini velik uteg klubu.

“Ja bih zamolio Armadu, s kojom imam dobar odnos, da pruži podršku Bišćanu jer svi smo mi kao mladi negdje pogriješili, pogotovo u afektu tijekom neke utakmice. Bišćan je na putu da bude veliki trener. On već ima vrhunske referencije, a sad napokon i pravu momčad i jednog sjajnog predsjednika. I ja sam imao sličnu situaciju kad sam iz Švicarske došao u Rijeku, a publika je čeznula za mojim prethodnikom Spasojevićem koji im je bio miljenik. Vikali su mi da odem trenirati mljekare i skijaše. No, rezultati su ih natjerali da me prihvate.”, istaknuo je Ćiro.