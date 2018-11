LEGENDARNI ĆIRO OTKRIO ČIME GA JE IZBORNIK DALIĆ IZNENADIO: ‘Ja to nikada u životu ne bih napravio…’

Legendarni hrvatski izbornik bio je oduševljen nakon veličanstvene pobjede u Maksimiru

Mnogo zvijezda i poznatih svjedočilo je velikoj pobjedi Hrvatske protiv Španjolaca, a jedan od najpoznatijih ljudi kada su u pitanju domaći, ali i svjetski nogometni travnjaci svakako je Ćiro Blažević. Trener svih trenera utakmicu je pratio iz Maksimirske lože.

DALIĆ ŽELI POBJEDU PROTIV ENGLESKE I ZBOG – VUKOVARA: Na Wembley Hrvatska putuje s posebnim motivom

DALIĆ I PERIŠIĆ NAJAVILI SPEKTAKL NA WEMBLEYU: ‘Bit će to luda utakmica! Više se brinem za nas, nego za njih!’

“Oduševljen sam! Poglavito strategijom i načinom na koji je Hrvatska odigrala ovako zahtjevnu utakmicu. Igrači su dosljedno i disciplinirano realizirali izbornikove zamisli i u tome treba tražiti razloge pobjede. Ma sve je bilo “za pet”, publika je stvorila divni ambijent u kojem naši igrači jednostavno nisu mogli zakazati. Uživali smo u divnoj večeri, opet smo svi bili sretni i ponosni na našu nogometnu vrstu. A ona Modrićeva asistencija za drugi gol bila je čudesna, senzacionalna”, rekao je Ćiro za SN.

Posebno ga je oduševilo kako je Dalić postavio igru, ostao je impresioniran njegovom taktikom pa je dodatno pojasnio koji su točno detalji zbog kojih smatra da je Hrvatska došla do ove velike i važne pobjede.

Nikad ne bi izvadio Rebića

“Odlično je postavio igru! I svi su igrači doslovno primjenjivali ono što im je rečeno. A to je bilo najvažnije, ta posvemašnja i bezuvjetna disciplina. Jer, možeš ti imati najbolju strategiju i taktiku, no ukoliko igrači to ne usvoje i ne preslikaju te ideje na terenu, sve pada u vodu!

ENGLESKI KOMENTATOR POSEBNO SE BOJI JEDNOG HRVATA: ‘Ako želimo pobjedu njega moramo zaustaviti’

A naši su igrači iskazali poslušnost izbornikovim zamislima u svakom trenutku utakmice. Kad smo imali loptu, nemilosrdno smo jurili u prazan prostor i mogli smo rezultatski “unakaziti” Španjolce. Istina, imali su i oni neke šanse, ali tko može očekivati da tako jaka momčad poput Španjolske neće napraviti šansu?”

Jedna stvar posebno je zapela za oko legendarnom izborniku Vatrenih.

“Rebića nikad u životu ne bih izvadio iz igre, ostavio bih ga na travnjaku sve dok može disati! Ali, eto, ne mogu sad biti licemjer… Na kraju je ispalo dobro, zanimljivo je baš to da smo bez Rebića dohvatili pobjedu. Međutim, Rebić je za mene najopakiji svjetski napadač”, rekao je Ćiro pa najavio nedjeljni okršaj s Englezima na Wembleyju:

“To je utakmica velikog uloga, a ova će nam pobjeda dati i dodatno samopouzdanje. I tko bude mudriji, taj će pobijediti! Bit će sigurno nekih taktičkih nadmudrivanja, iako ne vjerujem da će Dalić mijenjati ovu koncepciju igre, koja zapravo najviše i odgovara afinitetu naših igrača”