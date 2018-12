LEGENDARNI CICO KRANJČAR O ČAROBNJAKU LUKI: ‘U Modrića su stalno sumnjali, zato je postao najveći’

Jedan od najboljih napadača u povijesti Dinama i bivši izbornik hrvatske reprezentacije osvrnuo se na Zlatnu loptu Luke Modrića

Mišljenje o Modrićevoj Zlatnoj lopti imaju svi koji nešto znače u hrvatskom i svjetskom nogometu, a jedan od njih svakako je i Zlatko Kranjčar. Legendarni Cico sada radi kao izbornik mlade reprezentacije Irana koju priprema za OI 2019. godine, a u razgovoru za Večernji list govorio je između ostalog i o Luki Modriću.

“Luka je ostvario sve svojom upornošću, željom, emocijom i motivacijom. I prije ovih nagrada ostvario je puno toga. Imao je težak put. Činjenica što mu je pripala Zlatna lopta promijenit će standarde i svijest nogometnih shvaćanja. Asistencija i pogodak ono su najvažnije u nogometu. Luka je otvorio mogućnost i pokazao drugim igračima iz drugog plana kako svojom kreativnošću i lucidnošću činiti razliku i odlučivati. Do sada smo napadače tretirali najvažnijima u nogometu.”, rekao je Cico.

Prekinuo dominaciju Messija i Ronalda

Podsjetimo, Luka Modrić osvojio je Zlatnu loptu ispred Cristiana Ronalda i Antoinea Griezmanna te tako prekinuo desetogodišnju dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda.

“Messi je i kreirao, dodavao i zabijao. Ronaldo je tražio svoj izlaz kroz pogotke. Kruna igre je pogodak, to kao napadač moram priznati. No do pogotka je važna priprema. Luka je svojim igrama i osobnošću dobio na velikoj važnosti. Vratio se u orbitu nakon ozljede i nositelj je igre Reala i reprezentacije. Sigurno mu je to veliko zadovoljstvo”, istaknuo je Kranjčar.

Kranjčar je Modrića uveo u reprezentaciju. Luka je za nacionalnu vrstu debitirao 2006. godine u Baselu protiv Argentine. Što je Cico u to doba vidio?

“On je već bio potvrđen i afirmiran u Dinamu. Čim sam ga postavio, odmah sam vidio da je spreman za velike stvari. Ozlijedio se Robert Kovač, to je za Luku bila sretna okolnost. Svi su mislili da ću ubaciti nekog obrambenog igrača. Želio sam da se promovira kroz reprezentaciju jer sam smatrao da mu je tu mjesto.”, zaključio je bivši izbornik Vatrenih priču o Modriću.