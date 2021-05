‘Sammir nije Damir. I nikad neće biti’

Talentirani mladi hrvatski nogometaš, lijevi bek Stuttgarta Borna Sosa (23) neće igrati za njemačku reprezentaciju zbog FIFA-inog pravila koje brani promjenu reprezentacije igračima koji su nastupili za bilo koju nacionalnu vrstu, a stariji su od 21 godine.

STVORIO DOSAD NEVIĐENI KAOS: Kako je Sosa izazvao efekt leptira i upropastio si reprezentacijsku karijeru u Njemačkoj i Hrvatskoj?

Dobio njemačko državljanstvo jer mu je majka rođena u Njemačkoj

Sosa je dobio njemačko državljanstvo jer mu je majka rođena u toj zemlji, ali zbog FIFA-inog pravila ne može promijeniti reprezentaciju. Morao je steći državljanstvo saveza u koji želi prijeći do trenutka kad je prvi put nastupio za bilo koju hrvatsku selekciju. Sosa to nije napravio do trenutka kada je debitirao za U-17 reprezentaciju Hrvatske.

Dva storyja Sammira

Bivši hrvatski reprezentativac i igrač Dinama Sammir na Instagramu je objavio dva zanimljiva storyja.

Na jednom je uz vijest da Sosa ne može zaigrati za Njemačku stavio anketu s pitanjem: “Sammire, je li ti žao?”, a na drugom je objavio grafit: “Sammir nije Damir”, koji je bio popularan u periodu kada je Sammir trebao debitirati za reprezentaciju Hrvatsku. Uz grafit je dodao poruku: “I nikad neće biti!”