Zbog takvog odnosa prema nametnutom imenu imao je poznati komentator problema i sa samim državnim vrhom

Njegov glas čuli smo u bezbroj sportskih prijenosa, a naježimo se svaki put kad ga čujemo u snimkama utakmica Vatrenih iz 1998. godine. Božo Sušec prava je şportska enciklopedija, a u svom gostovanju u Podcast Inkubatoru otkrio je mnoge zanimljivosti vezane uz svoje radni vijek.

Jedna od najzanimljivijih priča bila je vezana za devedesete godine u kojima je zagrebačkom Dinamu nametnuto ime Croatia, što se mnogima, pa ni Sušecu, nije pretjerano svidjelo.

“Kada sam bio sasvim mali, otac me vodio na utakmice u Maksimir i vodio me na Dinamo, živio sam s Dinamom desetljećima i navijao za Dinamo. Ali nikada kao komentator. Ali Dinamo je bio klub koji mi je prirastao srcu i nisam nikad mogao prihvatiti tu promjenu imena i te ružne načine na koje se izglasavalo u HAŠK Građanski, Croatiju”, rekao je Sušec pa nastavio:

“No, budući da sam i dalje morao komentirati utakmice Dinama, pronalazio sam kompromisne solucije, odnosno, barem sam mislio da sam pronalazio kompromise. Pa su tako igrali ‘zagrebački plavi’, ‘naši dečki’, ‘Modri iz Maksimira’. I to je prolazilo, možda nisu ni čuli”, rekao je Sušec.

“A onda su me zvali iz studija i rekli da će prijenos ići bez tona ako u prvih deset minuta ne kažem barem tri puta Croatia. Bila je to naredba iz državnog vrha”, ispričao je Sušec.

BJELICA TALIJANIMA OTKRIO GDJE BI HTIO NASTAVITI KARIJERU: ‘Znam da me neki klubovi prate’

‘Zar je to tako grozno?’

Zbog takvog odnosa prema nametnutom imenu imao je poznati komentator problema i sa samim državnim vrhom.

“Inače, predsjednik Franjo Tuđman je bio veliki sportski fan, jedne smo večeri nekim povodom bili na večeri na Hipodromu i tada me upitao: ‘Pa kako nisi mogao reći Croatia? Zar ti je to bilo tako teško, grozno?’ Odgovorio sam mu da volim Dinamo i da će to zauvijek za mene biti Dinamo”, otkrio je Sušec u podcastu.

“Nije to prihvatio. Bio je strašno osjetljiv na tu temu, nevjerojatno. Sjećam se jedanput da je na Olimpijskim igrama u Barceloni priredio večeru za neka sportska vodstva i neke novinare. Te je večeri naš mudri veteran Edo Pezzi rekao: ‘Predsjedniče, stvarno nemam veze s tim, ali i mi u Splitu isto doživljavamo klub kao Dinamo.’ Tuđman je tada poludio i pitao tko je taj čovjek i zašto je on uopće tu”, zaključio je priču Sušec.

Cijeli intervju možete pogledati OVDJE.