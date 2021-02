‘Mislim da bi Real Madrid trebao razmisliti o njegovoj prodaji. Imao je puno ozljeda otkad je stigao u Madrid i to ga je spriječilo da pokaže koliko je briljantan igrač’, rekao je Berbatov

Španjolski nogometni prvak sljedećih mjesec dana neće moći računati na belgijskog reprezentativnog veznjaka Edena Hazarda zbog ozljede butnog mišića.

Hazard stoga neće biti na raspolaganju Kraljevskom klubu za prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Atalante u Bergamu 24. veljače, a upitan je i njegov nastup u derbiju španjolskog prvenstva protiv vodećeg Atletica iz Madrida koji je na programu 7. ožujka.

Ovo je ogroman udarac za Real i njegove navijače. Belgijac je došao kao veliko pojačanje za 100 milijuna eura, ali je zbog čestih ozljeda većinu vremena proveo izvan pogona. Za sada je podbacio. Belgijac je zbog problema s ozljedama ove sezone nastupio u samo 13 utakmica te je pritom zabio tri gola.

Treba ga prodati

Prokomentirao je takvu situaciju s Hazardom i legendarni bugarski nogometaš Dimitar Berbatov u intervjuu za Betfair i nije bio baš blag prema Belgijancu.

“Mislim da bi Real Madrid trebao razmisliti o njegovoj prodaji. Imao je puno ozljeda otkad je stigao u Madrid i to ga je spriječilo da pokaže koliko je briljantan igrač“, rekao je Berbatov pa dodao:

“Da se te ozljede događaju povremeno, sve bi bilo u redu, ali to je nešto što se stalno ponavlja. To je znak da postoji neki drugi problem koji na njega utječe. Hoće li moći vratiti formu i pokazati da je Real dobro uložio novac? Zasad je odgovor – ne. On se još uvijek tek treba dokazati u Realu, a ne bi me iznenadilo da napusti klub ovog ljeta“, zaključio je slavni Bugarin.

