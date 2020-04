Otkrio je i da je gotovo završio u Real Madridu. I to dvaput. No ti se transferi nisu realizirali

Sjećamo ga se kao jednog od najopasnijih napadača svoje generacije. Hernan Crespo na vruncu moći bio je strah i trepet za protivničke obrane, no u ovom vremenu bez nogometa otkrio je i drugu stranu svoje karijere.

Naime, u razgovoru za ugledni španjolski list Marca Crespo je objasnio kako je u mladosti bio i dosta opasan igrač i izvan terena.

“Debitirao sam u profesionalnom nogometu s 18 godina, a upoznao sam svoju suprugu tek sa 27 godina. Nikad prije toga nisam doveo nijednu svoju djevojku doma. U to sam vrijeme bio slavan, bogat, mlad i slobodan. Radio sam svašta. Blo je orgija, nema se tu što posebno objašnjavati. Često sam bio istodobno s više žena”, objasnio je Crespo te se osvrnuo na današnje nogometaše.

“Posljedice toga što dobro igrate nogomet su slava, novac i žene. Ali osnova je da ste dobri nogometaši. Vidim da u današnje vrijeme neki nogometaši postavljaju sebi te posljedice kao prioritet”, objasnio je veliki Argentinac.

Dva propala pokušaja u Realu

Otkrio je i da je gotovo završio u Real Madridu. I to dvaput. No ti se transferi nisu realizirali.

“2002. godine igrao sam u Laziju i bilo je pitanje hoćemo li Ronaldo ili ja ići u Real Madrid. Uzeli su Ronalda, a ja sam ga zamijenio u Interu. Da je on kojim slučajem ostao u Interu, ja bih završio u Realu. Drugi put je bilo 2009. godine. Jose Mourinho je tad vodio Inter i Real me tražio. Ponudili su mi samo šest mjeseci ugovora. Nisam to htio prihvatiti”, zaključio je legendarni Hernan Crespo.