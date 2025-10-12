Legenda Vatrenih otkrila karte nakon pobjede u Varaždinu: 'Ovaj igrač je poruka svima'

Nakon rutinske pobjede Hrvatske nad Gibraltarom u Varaždinu, legenda Vatrenih Nikola Jurčević osvrnuo se na utakmicu, atmosferu i formu pojedinih igrača. U razgovoru za Net.hr je istaknuo kako je plasman na Svjetsko prvenstvo praktički osiguran te pohvalio način na koji je Dalić raspodijelio minutažu. Govorio je i o važnosti manjih gradova poput Varaždina za hrvatski nogomet te poslao jasnu poruku igračima koji se nameću dobrim igrama u klubovima.

"Utakmica se odvijala onako kako smo svi očekivali. Bila je to apsolutna dominacija naših. Sve je bilo jasno i prije utakmice. Možda smo očekivali više golova, i baš zato je lijepo da je pao ovaj zadnji gol da probudi publiku. Ova utakmica i ne služi za neku preveliku analizu. Dobra stvar je što su svi igrači igrali i dobili minutažu te osjetili važnost i pripadnost, neki su se možda malo i nametnuli. Nakon dosta ciklusa u kojima smo se na dramatičan način kvalificirali, ovo je bilo jako glatko. Bez ikakvih drama i problema idemo u Ameriku. Za mene smo se već plasirali", rekao je Jurčević, a onda se dotaknuo novog igrača na lijevom beku.

Novi aduti oduševili

"Bradarić je zapravo poruka svima koji igraju dobro i u formi su u svojim klubovima da mogu očekivati poziv. Bio je jako aktivan, vrlo često u situaciji za centaršut. Vidi se da mu fali samopouzdanja, može se na njega računati u toj poziciji. Pašalić je također bio odličan", rekao je te pojasnio zašto su senatori ipak morali u igru oko 70. minute.

"To je nešto što je bilo planirano. Nije bilo bojazni oko rezultata. Ovo je utakmica s kojom idemo u Ameriku i onda je logično da igrači koji su iznijeli najveći teret, da na kraju i oni imaju određenu minutažu. A i zbog publike i slavlja...", kaže Jurčević i ističe važnost utakmica u studenom.

"Sasvim sigurno da je to jako važno zbog jakosnih skupina, ali i sto tako je važno to što možemo igrati rasterećeno bez imperativa. Plasman je jako velika stvar, u kojem ćemo bubnju biti je tema broj dva. Ali ja ne sumnjam da ćemo biti motivirani i ozbiljno sve shvatiti kao što smo i sve utakmice pod vodstvom Zlatka Dalića. I te utakmice će izbornik iskoristit da proširi kadar", rekao je i na kraju se osvrnuo na Varaždin kao grad domaćin.

Varaždin je pokazao da se može

"Meni je sve bilo lijepo, vidi se da tamo ljudi vole reprezentaciju. Kada god je takva prilika, kada nije bitno da je na stadionu 30 000 ljudi, to je jako dobra stvar. Tada treba uključivati manje gradove poput Varaždina ili Pule... Prava nogometna publika je to bila, veliki plus za Varaždin", zaključio je Nikola Jurčević.

