Engleski mediji danas ujutro naveliko pišu o skandalu koji je jučer navečer kreirao Roy Keane, bivši legendarni irski nogometaš, sad nogometni stručnjak, trener – menadžer, koji trenutno radi kao sukomentator na uglednom britanskom Sky Sportsu.

Naime, nakon utakmice, za vrijeme analize derbija između Manchester Cityja i Liverpoola (1:1) na Etihadu, na samom stadionu u studiju, očito bijesni Keane je igrača Man Cityja Kylea Walkera nazvao idiotom, piše britanski tabloid The Sun. “City Daily”, pak, navodi kako je Keane, slavni kapetan Man Uniteda, upitan na koji je način Mane zaslužio penal?

Roy Keane asked how Sadio Mane earned a penalty:

“Because he’s up against an idiot. Kyle Walker, people tell me he’s playing well. I don’t think so. He’s a car crash.”

