LEGENDA UNITEDA ŽELI BITI NOVI TRENER POSRNULOG ENGLESKOG DIVA: ‘Napravio sam prvi korak i poslao životopis!’

Legendarni napadač Manchester Uniteda izrazio je interes za posao trenera u Aston Villi

Bivši napadač engleskih nogometnih velikana Aston Ville i Manchester Uniteda Dwight Yorke izrazio je interes da preuzme dužnost menadžera Aston Ville koja je u srijedu otkazala Steveu Bruceu nakon slabog ulaska u sezonu.

Villa, koja se treću sezonu zaredom nalazi u drugoj ligi, u prvih je 11 kola ostvarila samo tri pobjede te se trenutačno nalazi na 13. mjestu ljestvice, a po Brucea je koban bio 3-3 domaći remi protiv posljednjeg Preston North Enda u utorak.

“Napravio sam prvi potreban korak, a to je slanje životopisa i sada pokušavam kontaktirati izvršnog direktora u klubu. Igrao sam za klub i razumijem kako on funkcionira i što navijači očekuju”, izjavio je Yorke koji je za Villu odigrao više od 250 utakmica i postigao 97 pogodaka prije no što je preselio u Manchester United s kojim je osvojio Ligu prvaka.

Momčad Ville trenutačno vodi dosadašnji trener mlade momčadi Kevin MacDonald, dok se kao najveći kandidati za preuzimanje dužnosti menadžera na duže razdoblje spominju Davis Moyes, Thierry Henry i Paulo Sousa.