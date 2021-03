Nogometaši zagrebačkog dinama u četvrtak su na Maksimiru svladali engleski Tottenham s 3:0 i izborili prolazak u četvrtfinale Europske lige.

REGIJA BRUJI O POVIJESNOM USPJEHU DINAMA: ‘Senzacija. Oršić skuvao juhu od pevaca. Dinamo raznio Tottenham’

U prvom susretu u Londonu Spursi su slavili s 2-0 i prije utakmice gtovo svi su očekivali njihov siguran prolaz u sljedeći krug, momčad Josea Mourinha doživjela je pravi debakl u Maksimiru i ispala iz EL.

First leg: Tottenham 2-0 Dinamo Zagreb

Second leg (AET): Dinamo Zagreb 3-0 Tottenham

Spurs are out of the Europa League ☠️ pic.twitter.com/UC8RrnGALa

— B/R Football (@brfootball) March 18, 2021